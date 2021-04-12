Агилас Дорадас
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Футбол
Бояка Чико
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#Агилас Дорадас #Футбол #Бояка Чико #Чемпионат Колумбии

Колумбийский клуб сыграл всемером из-за ковида, второй вратарь вышел в защиту. В конце матч прервался из-за травмы

вчера, 11:55

Твиттер «Агилас Дорадас»

Клуб «Агилас Дорадас» – один из аутсайдеров главной колумбийской лиги. Он не выигрывал с 20 марта, а 11 апреля принимал «Бояка Чико». Проиграл 0:3 и даже не доиграл матч.

Клуб сразу попал в заголовки и в твиттере ретвитит публикации, потому что медиа пишут о нем везде. «Так Колумбия печально прославится на весь мир», – предположил клуб и угадал.

На фото выше – состав «Агилас» из семи человек на матч. Что случилось:

  • Сразу 15 игроков сдали положительный тест на коронавирус.
  • Здоровыми остались семь человек, и «Агилас» обратился в лигу с просьбой перенести игру.
  • Получил ответ: если есть семь здоровых игроков – матч должен состояться.
  • «Агилас» раскритиковал это решение и выпустил заявление. Но перед началом сезона все клубы в лиге приняли правила: при семи здоровых игроках матч должен состояться.

Так выглядит пустая раздевалка клуба и непривычно маленький кружок из игроков:

Матч был важным – команды борются за выживание, и соперник «Агиласа» находился в той же зоне вылета. «Чико» вышел в полном составе – выставил на матч на четыре игрока больше. За «Агилас» в центр обороны вышел играть второй вратарь. Расстановка «Агиласа» выглядела насмешкой:

Что произошло в самом матче:

  • «Агилас» до 57-й минуты держал 0:0.
  • Потом за 19 минут «Чико» забил трижды.
  • На 79-й минуте матч был прекращен – игрок «Агилас» травмировался, и у клуба на поле осталось всего шесть человек.

Вот так все и закончилось:

По футбольным правилам в команде должно быть не меньше семи человек. Матч не должен состояться, если команда набирает не больше шести игроков, и должен быть прекращен, если во время него количество игроков становится меньше семи. То есть, например, в полных составах команда не может получить пять красных карточек – максимум четыре.

Следующий матч у «Агилас» – в воскресенье, через шесть дней. Соперник – клуб «Букараманга» с 12-го места. Прямо под ним располагается «Чико».

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