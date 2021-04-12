Колумбийский клуб сыграл всемером из-за ковида, второй вратарь вышел в защиту. В конце матч прервался из-за травмы

Клуб «Агилас Дорадас» – один из аутсайдеров главной колумбийской лиги. Он не выигрывал с 20 марта, а 11 апреля принимал «Бояка Чико». Проиграл 0:3 и даже не доиграл матч.

Клуб сразу попал в заголовки и в твиттере ретвитит публикации, потому что медиа пишут о нем везде. «Так Колумбия печально прославится на весь мир», – предположил клуб и угадал.