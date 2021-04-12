Колумбийский клуб сыграл всемером из-за ковида, второй вратарь вышел в защиту. В конце матч прервался из-за травмы
Клуб «Агилас Дорадас» – один из аутсайдеров главной колумбийской лиги. Он не выигрывал с 20 марта, а 11 апреля принимал «Бояка Чико». Проиграл 0:3 и даже не доиграл матч.
Клуб сразу попал в заголовки и в твиттере ретвитит публикации, потому что медиа пишут о нем везде. «Так Колумбия печально прославится на весь мир», – предположил клуб и угадал.
На фото выше – состав «Агилас» из семи человек на матч. Что случилось:
- Сразу 15 игроков сдали положительный тест на коронавирус.
- Здоровыми остались семь человек, и «Агилас» обратился в лигу с просьбой перенести игру.
- Получил ответ: если есть семь здоровых игроков – матч должен состояться.
- «Агилас» раскритиковал это решение и выпустил заявление. Но перед началом сезона все клубы в лиге приняли правила: при семи здоровых игроках матч должен состояться.
Так выглядит пустая раздевалка клуба и непривычно маленький кружок из игроков:
Матч был важным – команды борются за выживание, и соперник «Агиласа» находился в той же зоне вылета. «Чико» вышел в полном составе – выставил на матч на четыре игрока больше. За «Агилас» в центр обороны вышел играть второй вратарь. Расстановка «Агиласа» выглядела насмешкой:
Что произошло в самом матче:
- «Агилас» до 57-й минуты держал 0:0.
- Потом за 19 минут «Чико» забил трижды.
- На 79-й минуте матч был прекращен – игрок «Агилас» травмировался, и у клуба на поле осталось всего шесть человек.
Вот так все и закончилось:
По футбольным правилам в команде должно быть не меньше семи человек. Матч не должен состояться, если команда набирает не больше шести игроков, и должен быть прекращен, если во время него количество игроков становится меньше семи. То есть, например, в полных составах команда не может получить пять красных карточек – максимум четыре.
Следующий матч у «Агилас» – в воскресенье, через шесть дней. Соперник – клуб «Букараманга» с 12-го места. Прямо под ним располагается «Чико».