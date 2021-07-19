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#Владимир Обухов #РПЛ #ФИФА

ФИФА отстранил трех россиян из-за допинга. Среди них – форвард «Ростова» Обухов

12 минут назад

Антидопинговый комитет ФИФА дисквалифицировал Владимира Обухова, Ивана Князева и Дарью Мещерякову. Это итог допинг-контроля в 2013 году.

  • Обухов и Князев принимали метандиенон.
  • Мещерякова – фуросемид.

Наказания:

  • Князев и Мещеряков отстранены на два года.
  • Обухов – на шесть месяцев (до 2 декабря 2021 года), поскольку сотрудничал с ФИФА и признал нарушение.

Обухов связан контрактом с «Ростовом» до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел в общей сложности 19 матчей в «Ростове» и «Тамбове» и не отметился голами.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФИФА
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