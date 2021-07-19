Владимир Обухов
РПЛ
ФИФА
ФИФА отстранил трех россиян из-за допинга. Среди них – форвард «Ростова» Обухов
12 минут назад
Антидопинговый комитет ФИФА дисквалифицировал Владимира Обухова, Ивана Князева и Дарью Мещерякову. Это итог допинг-контроля в 2013 году.
- Обухов и Князев принимали метандиенон.
- Мещерякова – фуросемид.
Наказания:
- Князев и Мещеряков отстранены на два года.
- Обухов – на шесть месяцев (до 2 декабря 2021 года), поскольку сотрудничал с ФИФА и признал нарушение.
Обухов связан контрактом с «Ростовом» до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел в общей сложности 19 матчей в «Ростове» и «Тамбове» и не отметился голами.
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