Обухов почти везде проваливался и почти не играл в РПЛ, а сейчас рвет в «Тамбове»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов стабильно попадает в стартовый состав на матчи РПЛ с конца сентября (сейчас провел подряд 8 встреч). А его ярчайший перформанс за последнее время совпал с небольшим преображением «Тамбова».

Статистика «Тамбова» в последних пяти матчах Премьер-лиги: 3 победы, два поражения. Статистика Обухова в этих встречах: 4 гола и две голевые передачи.

У Обухова типичная карьера для выпускника академии «Спартака»: вторая команда и командировки по середнякам

После матча с «Буденкором» (товарищеская встреча из лета-2014), в котором Обухов забил гол, он сказал: «Для меня сейчас главное – закрепиться в основном составе и быть с первой командой уже в сезоне. Ситуация сейчас благоприятная, но впереди еще одна игра здесь и два полноценных сбора. Конечно, я готов быть основным нападающим «Спартака». Как же он ошибался.

За 4 сезона, что Обухов числился в «Спартаке», он получил лишь 5 шансов для реализации себя в основе. Тренерский штаб Обухов не убедил (ни Карпина, ни Эмери, ни Якина, ни Аленичева), поэтому сначала уехал в аренду в «Торпедо», а потом весьма успешно тусовался во втором «Спартаке»: Transfermarkt шепчет, что в 34 матчах забил 11 голов и отдал 5 голевых передач, плюс стал лучшим бомбардиром в истории второй команды.