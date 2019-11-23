Обухов почти везде проваливался и почти не играл в РПЛ, а сейчас рвет в «Тамбове»
Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов стабильно попадает в стартовый состав на матчи РПЛ с конца сентября (сейчас провел подряд 8 встреч). А его ярчайший перформанс за последнее время совпал с небольшим преображением «Тамбова».
Статистика «Тамбова» в последних пяти матчах Премьер-лиги: 3 победы, два поражения. Статистика Обухова в этих встречах: 4 гола и две голевые передачи.
У Обухова типичная карьера для выпускника академии «Спартака»: вторая команда и командировки по середнякам
После матча с «Буденкором» (товарищеская встреча из лета-2014), в котором Обухов забил гол, он сказал: «Для меня сейчас главное – закрепиться в основном составе и быть с первой командой уже в сезоне. Ситуация сейчас благоприятная, но впереди еще одна игра здесь и два полноценных сбора. Конечно, я готов быть основным нападающим «Спартака». Как же он ошибался.
За 4 сезона, что Обухов числился в «Спартаке», он получил лишь 5 шансов для реализации себя в основе. Тренерский штаб Обухов не убедил (ни Карпина, ни Эмери, ни Якина, ни Аленичева), поэтому сначала уехал в аренду в «Торпедо», а потом весьма успешно тусовался во втором «Спартаке»: Transfermarkt шепчет, что в 34 матчах забил 11 голов и отдал 5 голевых передач, плюс стал лучшим бомбардиром в истории второй команды.
По Аленичеву Обухов позже жестко прошелся в инстаграме: «Аленичев – великий игрок, каких в России нет. Как тренер и человек он для меня ниже некуда. Посмотрите его интервью, он всегда винит игроков. Он никогда не брал вину на себя и лишь говорил, что пытался донести до игроков что-то, но они его не слушали. Что это за бред?».
Дальше была «Кубань» (которая получила бан на регистрацию игроков за долги перед «Спартаком» по трансферу Обухова), «Мордовия» (вместе с которой он мечтал вернуться в РПЛ) и «Сочи».
С «Сочи» связана интересная история: 4 июля он подписал контракт с клубом. А уже в начале сентября из-за новой стратегии «Сочи» (расстались с большинством игроков и подписали 17 новых футболистов) Обухов расторг с ним контракт. Обухова подобрал «Тамбов», за который в этом году он выступал на правах аренды. Кстати, бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сказал, что Обухова не стали удерживать в команде из-за перехода Антона Заболотного.
Мечта Обухова сбылась – спустя 6 лет он вернулся в Премьер-лигу: в последний раз он играл там за «Спартак» в сезоне-2013/14.
Обухов теперь много забивает и мечтает о сборной России
Владимир Обухов давно в порядке: в последний раз забивал меньше пяти мячей в сезоне-2016/17. В прошлом сезоне ФНЛ даже стал третьим бомбардиром (13 голов, у Лебеденко было 14, у Барсова – 19). Сейчас же Обухов третий бомбардир «Тамбова».
Обухов хорош в завершении атак одним касанием. Об этом идеально говорят его голы. Мяч в ворота «Урала» – реализованный пенальти. Гол в ворота «Уфы» – откликнулся на пас Рыбина (смотреть с 03:15).
Гол в ворота «Ростова»: Обухов классно откликнулся на передачу с фланга и головой пробил в пустые ворота (смотреть с 06:19).
В игре с «Локомотивом» Обухов снова сыграл идеально: прыгнул выше Рыбуса и классно пробил головой (смотреть с 03:29).
Пара фраз об Обухове:
- Григорян, когда еще работал с «Тамбовом», называл подписание Мелкадзе и Обухова «попаданием в яблочко».
- Доволен Обуховым и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «В «Спартаке» топ-звезды, к каждому нужен подход, у нас же попроще. Выделять только Мелкадзе и Обухова не хочется, посмотрите, как команда билась, победа (сказал после матча с «Ростовом») должна быть поделена на всех».
Сам же Обухов мечтает о вызове в сборную и улыбается, когда говорят, что он и Мелкадзе на двоих забили в этом сезоне больше новичков «Спартака».