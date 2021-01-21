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ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать

3 часа назад

ФИФА, УЕФА и другие континентальные федерации футбола выступили с совместным заявлением против создания Суперлиги, в которой будут играть только европейские гранды.

«В связи с недавними спекуляциями в медиа о появлении закрытой европейской Суперлиги мы хотели бы еще раз повторить, что подобный турнир ФИФА не признает. 

Поэтому любой клуб или игрок, который поучаствует в Суперлиге, не будет допущен к участию в соревнованиях, которые организует ФИФА, УЕФА и остальные федерации»

В медиа уже несколько лет появляются слухи, что топ-клубы Европы создадут свою лигу, которая не будет подчиняться УЕФА. Среди инициаторов – «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и другие клубы.

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