ФИФА анонсировала конференцию с участием всех футбольных ассоциаций. На ней обсудят реформу чемпионата мира

ФИФА 19 октября проведет крупную видеоконференцию, на которую приглашены тренеры всех 211 мужских сборных. На ней среди прочих тем обсудят международные окна, здоровье игроков и проведение чемпионата мира раз в два года.

ФИФА по-прежнему продвигает идею перевода ЧМ с четырехлетнего цикла на двухлетний. Предложение впервые высказали в мае на конгрессе ФИФА, после этого организация запустила исследование по реформе.

В организации считают, что реформа повысит интерес к футболу и увеличит доходы. Противники говорят о повышенной нагрузке на игроков и сдвигов в расписаниях турниров. Решение обещали принять до конца года.

Среди наиболее крупных критиков реформы был УЕФА. В сентябре Союз выпустил заявление, в котором осудил ФИФА за «непрозрачный» и «односторонний» подход к реформе. УЕФА утверждал, что запрашивал встречу с представителями ФИФА, но те не ответили на предложение.