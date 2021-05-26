Златан Ибрагимович
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#Златан Ибрагимович #Серия А #Милан #УЕФА #ФИФА

УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали

вчера, 21:29

УЕФА объявил об итогах расследования против Златана Ибрагимовича:

  • Его оштрафовали на 50 тысяч евро и обязали избавиться от доли в букмекерской конторе.
  • «Милану» вынесли предупреждение и оштрафовали на 25 тысяч евро.

Дело против Ибрагимовича открыто после сообщений о его связи с букмекерами. Журналисты выяснили, что с 2018 года ему принадлежит доля в конторе Bethard.

  • Правила УЕФА и ФИФА запрещают игрокам, выступающим в соревнованиях под их эгидой, владеть таким бизнесом или делать ставки.
  • Ибрагимович в 2018 году играл в США и уже завершил выступления за сборную Швеции. Поэтому, купив долю, он не нарушил правил.
  • Но в 2020-м он вернулся в «Милан» и сыграл с ним в Лиге Европы (организована УЕФА). А в 2021-м вернулся в сборную Швеции и сыграл в отборе к ЧМ-2022 (организован ФИФА).

Нарушителям правил грозит дисквалификация на срок до трех лет. Расследование против Ибрагимовича продолжалось около месяца, и УЕФА признал его виновным в нарушении. Но подробностей о решении и мотивационной части УЕФА не опубликовал – только решение.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт УЕФА
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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