Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол

ФИФА в отчете позитивно оценивает такие результаты. Она не стала менять план по доходам на цикл 2019-2022 годов и по-прежнему прогнозирует выручку в 6,44 миллиарда долларов.

«Коммерсантъ» пишет, что продажа прав для видеоигр впервые стала основным источником доходов для ФИФА. По прогнозу она ожидала доход с этого направления почти на 50 миллионов ниже.

ФИФА признает, что индустрия киберспорта в меньшей степени пострадала от пандемии, чем другие отрасли. Но при этом указывает, что 92% доходов цикла заложены на продажу телетрансляций. Главным событием периода станет чемпионат мира 2022 года, и именно проведение этого турнира остается для ФИФА главным источником доходов.