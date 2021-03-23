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Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол

3 часа назад

ФИФА опубликовала финансовый отчет за 2020-й год, где отчиталась о выручке. Главный тезис оттуда: несмотря на отмену матчей и локдауны, доходы превысили пересмотренный во время пандемии бюджет.

  • Общий доход составил 266,5 миллиона долларов. Это на 7% выше, чем ожидала ФИФА после пересмотра бюджета.
  • Больше половины принесла продажа лицензионных прав (159 миллионов). А именно – лицензирование видеоигр.
  • Доходы с маркетинговых прав составили 74 миллиона. С прав на вещание – 1,7 миллиона. 
  • Остальные доходы (деньги с аренды объектов, штрафов и так далее) – 31 миллион.

Зеленым цветом выделены доходы с продажи лицензионных прав

скриншот с сайта ФИФА

ФИФА в отчете позитивно оценивает такие результаты. Она не стала менять план по доходам на цикл 2019-2022 годов и по-прежнему прогнозирует выручку в 6,44 миллиарда долларов.

«Коммерсантъ» пишет, что продажа прав для видеоигр впервые стала основным источником доходов для ФИФА. По прогнозу она ожидала доход с этого направления почти на 50 миллионов ниже.

ФИФА признает, что индустрия киберспорта в меньшей степени пострадала от пандемии, чем другие отрасли. Но при этом указывает, что 92% доходов цикла заложены на продажу телетрансляций. Главным событием периода станет чемпионат мира 2022 года, и именно проведение этого турнира остается для ФИФА главным источником доходов.

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Источник:
сайт ФИФА
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