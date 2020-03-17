Есть еще одна проблема: летом-2021 ФИФА хотела провести чемпионат мира среди клубов – по новой системе
Краткое развитие ситуации:
- 24 октября 2019 года ФИФА объявила, что клубный чемпионат мира в 2021 году пройдет в Китае. Потом определили временной промежуток – с 17 июня по 4 июля.
- 17 марта УЕФА перенес Евро на 12 месяцев. Новые даты чемпионата Европы – с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- В этот же день ФИФА рассказала, что клубный чемпионат мира переносится на поздний срок. Точные сроки еще неизвестны – это может быть даже 2023 год.
Ситуацию уже описал Джанни Инфантино. Он рассказал, что к ФИФА обратились представители УЕФА и КОНМЕБОЛ, чтобы перенести чемпионат Европы и Кубок Америки на лето 2021 года. Раньше эти даты проведения были зарезервированы за Кубком Конфедераций, теперь – за чемпионатом мира среди клубов. ФИФА приняла их желание – теперь она соберется на собственный совет, где разберется с конкретикой.
Инфантино беспокоится из-за коронавируса – хорошая финансовая ситуация в ФИФА позволит организации пожертвовать на борьбу с коронавирусом 10 миллионов долларов. Естественно, что Инфантино попробует максимально смягчить ситуацию по договоренностям с Китаем. Перенос Евро оставляет турнир в тех же городах, а Китай автоматически лишается топового соревнования на лето 2021 года.
Новый клубный ЧМ – перспективный турнир с топ-командами (если они согласятся)
Обычный клубный чемпионат мира – скоротечное соревнование с парой топовых команд из Южной Америки и Европы. Чаще выигрывают именно европейцы: у «Реала» уже четыре титула, а последним победителем турнира старого образца был «Ливерпуль». Для «Ливерпуля» поездка на клубный ЧМ совпала с внутренним кубком, где оставили тренера резервистов месте с целой резервной командой.
Такой чемпионат мира проводился каждый год и больше нравился клубам-аутсайдерам. Трофей в этом турнире быстро забывался и не ценился на фоне внутренних достижений (тем более, по сравнению с еврокубками). ФИФА придумала решение, которое перевернуло все расклады и престиж привычного клубного ЧМ. В нем расширится количество участников и станет больше топ-клубов.
Основные реформы:
- Количество команд увеличивается: было семь, стало 24.
- Меняются сроки проведения: раньше играли каждый год, теперь – раз в четыре года.
- Из участников: сразу восемь команд из Европы, шесть – из Южной Америки.
- BBC писал, что заработок каждого из участников достигнет 50 миллионов фунтов.
Инфантино радовался собственной задумке: «Теперь клубный чемпионат мира будет настоящим. Болельщики увидят битву за трофей от лучших клубов Европы». Он планировал, что в турнире точно поучаствуют «Ливерпуль», «Реал», «Ювентус» и другие топ-клубы. Ассоциация европейских клубов на это так просто не согласилась: топ-клубы создали документ, где сообщили о планах бойкотировать турнир. «Реал», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария» там подписались.