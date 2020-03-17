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#Клубный чемпионат мира #Футбол #Евро-2020

Есть еще одна проблема: летом-2021 ФИФА хотела провести чемпионат мира среди клубов – по новой системе

17 марта, 22:50
Александр Плеханов

Краткое развитие ситуации:

  • 24 октября 2019 года ФИФА объявила, что клубный чемпионат мира в 2021 году пройдет в Китае. Потом определили временной промежуток – с 17 июня по 4 июля.
  • 17 марта УЕФА перенес Евро на 12 месяцев. Новые даты чемпионата Европы – с 11 июня по 11 июля 2021 года.
  • В этот же день ФИФА рассказала, что клубный чемпионат мира переносится на поздний срок. Точные сроки еще неизвестны – это может быть даже 2023 год.

Ситуацию уже описал Джанни Инфантино. Он рассказал, что к ФИФА обратились представители УЕФА и КОНМЕБОЛ, чтобы перенести чемпионат Европы и Кубок Америки на лето 2021 года. Раньше эти даты проведения были зарезервированы за Кубком Конфедераций, теперь – за чемпионатом мира среди клубов. ФИФА приняла их желание – теперь она соберется на собственный совет, где разберется с конкретикой.

Инфантино беспокоится из-за коронавируса – хорошая финансовая ситуация в ФИФА позволит организации пожертвовать на борьбу с коронавирусом 10 миллионов долларов. Естественно, что Инфантино попробует максимально смягчить ситуацию по договоренностям с Китаем. Перенос Евро оставляет турнир в тех же городах, а Китай автоматически лишается топового соревнования на лето 2021 года.

Новый клубный ЧМ – перспективный турнир с топ-командами (если они согласятся)

Обычный клубный чемпионат мира – скоротечное соревнование с парой топовых команд из Южной Америки и Европы. Чаще выигрывают именно европейцы: у «Реала» уже четыре титула, а последним победителем турнира старого образца был «Ливерпуль». Для «Ливерпуля» поездка на клубный ЧМ совпала с внутренним кубком, где оставили тренера резервистов месте с целой резервной командой.

Такой чемпионат мира проводился каждый год и больше нравился клубам-аутсайдерам. Трофей в этом турнире быстро забывался и не ценился на фоне внутренних достижений (тем более, по сравнению с еврокубками). ФИФА придумала решение, которое перевернуло все расклады и престиж привычного клубного ЧМ. В нем расширится количество участников и станет больше топ-клубов.

Основные реформы:

  1. Количество команд увеличивается: было семь, стало 24.
  2. Меняются сроки проведения: раньше играли каждый год, теперь – раз в четыре года.
  3. Из участников: сразу восемь команд из Европы, шесть – из Южной Америки.
  4. BBC писал, что заработок каждого из участников достигнет 50 миллионов фунтов.

Инфантино радовался собственной задумке: «Теперь клубный чемпионат мира будет настоящим. Болельщики увидят битву за трофей от лучших клубов Европы». Он планировал, что в турнире точно поучаствуют «Ливерпуль», «Реал», «Ювентус» и другие топ-клубы. Ассоциация европейских клубов на это так просто не согласилась: топ-клубы создали документ, где сообщили о планах бойкотировать турнир. «Реал», «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария» там подписались.

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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