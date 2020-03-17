Есть еще одна проблема: летом-2021 ФИФА хотела провести чемпионат мира среди клубов – по новой системе

Краткое развитие ситуации:

24 октября 2019 года ФИФА объявила, что клубный чемпионат мира в 2021 году пройдет в Китае. Потом определили временной промежуток – с 17 июня по 4 июля.

17 марта УЕФА перенес Евро на 12 месяцев. Новые даты чемпионата Европы – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В этот же день ФИФА рассказала, что клубный чемпионат мира переносится на поздний срок. Точные сроки еще неизвестны – это может быть даже 2023 год.

Ситуацию уже описал Джанни Инфантино. Он рассказал, что к ФИФА обратились представители УЕФА и КОНМЕБОЛ, чтобы перенести чемпионат Европы и Кубок Америки на лето 2021 года. Раньше эти даты проведения были зарезервированы за Кубком Конфедераций, теперь – за чемпионатом мира среди клубов. ФИФА приняла их желание – теперь она соберется на собственный совет, где разберется с конкретикой.

Инфантино беспокоится из-за коронавируса – хорошая финансовая ситуация в ФИФА позволит организации пожертвовать на борьбу с коронавирусом 10 миллионов долларов. Естественно, что Инфантино попробует максимально смягчить ситуацию по договоренностям с Китаем. Перенос Евро оставляет турнир в тех же городах, а Китай автоматически лишается топового соревнования на лето 2021 года.