Анастасия Пустовойтова
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#Анастасия Пустовойтова #Футбол #Олимпиада-2020 #ФИФА

ФИФА включила Анастасию Пустовойтову в список главных арбитров на матчи Олимпиады в Токио

вчера, 13:57

ФИФА опубликовала список официальных лиц на матчи Олимпиады в Токио. В нем 99 человек из 51 страны, в том числе из России.

🇷🇺 Анастасия Пустовойтова заявлена главным арбитром.

🇷🇺 Екатерина Курочкина – ассистентом арбитра.

Всего в списке 25 главных судей, 50 ассистентов, 20 видеопомощников и четыре вспомогательных судьи.

Пустовойтова – один из самых известных женщин-арбитров России. Она судила матчи женской Лиги чемпионов, чемпионата мира и Евро. В середине апреля Пустовойтову назначили на матч мужских команд в ФНЛ – второй по силе лиге России.

Среди других известных женщин-арбитров в списке – Стефани Фраппар (Франция) и Екатерина Монзуль (Украина). Обе в марте стали первыми женщинами, судившими мужские матчи отбора чемпионата мира по футболу.

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Источник:
сайт ФИФА
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