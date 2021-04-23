Анастасия Пустовойтова
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ФИФА
ФИФА включила Анастасию Пустовойтову в список главных арбитров на матчи Олимпиады в Токио
вчера, 13:57
ФИФА опубликовала список официальных лиц на матчи Олимпиады в Токио. В нем 99 человек из 51 страны, в том числе из России.
🇷🇺 Анастасия Пустовойтова заявлена главным арбитром.
🇷🇺 Екатерина Курочкина – ассистентом арбитра.
Всего в списке 25 главных судей, 50 ассистентов, 20 видеопомощников и четыре вспомогательных судьи.
Пустовойтова – один из самых известных женщин-арбитров России. Она судила матчи женской Лиги чемпионов, чемпионата мира и Евро. В середине апреля Пустовойтову назначили на матч мужских команд в ФНЛ – второй по силе лиге России.
Среди других известных женщин-арбитров в списке – Стефани Фраппар (Франция) и Екатерина Монзуль (Украина). Обе в марте стали первыми женщинами, судившими мужские матчи отбора чемпионата мира по футболу.
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