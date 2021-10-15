ФИФА и Катар рассказали об эвакуации ста беженцев из Афганистана. Среди них есть женщины-футболистки

ФИФА и правительство Катара организовали вывоз почти ста человек из Афганистана. Кто именно попал в эвакуацию, в сообщении ФИФА не уточняется. В нем сказано только, что среди беженцев были игроки-женщины.

Их доставили рейсом в Доху из Кабула. ФИФА заверила, что продолжает работу над эвакуацией из Афганистана.

Это не первая спортивная организация, вывозящая беженцев оттуда. Международный олимпийский комитет в августе заявлял о помощи ста беженцам. Международный союз велосепидистов в октябре говорил о 165 эвакуированных.