ФИФА
ФИФА и Катар рассказали об эвакуации ста беженцев из Афганистана. Среди них есть женщины-футболистки
4 часа назад
ФИФА и правительство Катара организовали вывоз почти ста человек из Афганистана. Кто именно попал в эвакуацию, в сообщении ФИФА не уточняется. В нем сказано только, что среди беженцев были игроки-женщины.
Их доставили рейсом в Доху из Кабула. ФИФА заверила, что продолжает работу над эвакуацией из Афганистана.
Это не первая спортивная организация, вывозящая беженцев оттуда. Международный олимпийский комитет в августе заявлял о помощи ста беженцам. Международный союз велосепидистов в октябре говорил о 165 эвакуированных.
- В августе «Талибан» [запрещен в России и признан террористической организацией] объявил о захвате власти. 7 сентября он объявил о формировании нового правительства.
- Тогда же представитель «Талибана» сказал, что женщинам запретят занятия спортом в стране. Он сослался на исламские законы, запрещающие женщинам выход на улицу без необходимости.
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