ЧМ-2018
ФИФА
Футбол
ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России
21 марта, 10:42
«Чемпионат мира по футболу в России был захватывающим от начала и до конца. В нем были бесчисленные моменты, которые запомнились каждому, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018», – описание видео.
Фильм доступен на официальном канале ФИФА в ютубе.
ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, Франция выиграла у Хорватии в финале и стала чемпионом мира.
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