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ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России

21 марта, 10:42

«Чемпионат мира по футболу в России был захватывающим от начала и до конца. В нем были бесчисленные моменты, которые запомнились каждому, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018», – описание видео.

Фильм доступен на официальном канале ФИФА в ютубе.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, Франция выиграла у Хорватии в финале и стала чемпионом мира.

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Все фото: augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press
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