УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам

УЕФА опубликовал пресс-релиз, где подробно изложил позицию по реформе чемпионата мира. ФИФА предлагал проводить его раз в два года для повышения доходов и зрительского интереса, но УЕФА выступил против:

Статус чемпионата мира упадет в глазах болельщиков. Сейчас проведение турнира раз в четыре года придает ему «таинственность», пишет УЕФА.

Возможности слабых сборных сокращаются, поскольку ЧМ заменит регулярные игры.

Повышенная нагрузка на игроков. При участившихся ЧМ у них не будет продолжительных летних перерывов.

Женский футбол сложнее развивать, поскольку мужской футбол традиционно привлекает больше внимания. Из-за частных мужских турниров женские лишатся эксклюзивных слотов.

УЕФА считает, что реформы нужно открыто и прозрачно обсуждать со всеми сторонами. Она осудила ФИФА за «односторонний» подход и за то, что она внесла предложение до консультаций.

Отдельно УЕФА написал, что 14 сентября запросил встречу с представителями ФИФА. Тем не менее ответа до сих пор не получил.