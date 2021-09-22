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УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам

2 часа назад

УЕФА опубликовал пресс-релиз, где подробно изложил позицию по реформе чемпионата мира. ФИФА предлагал проводить его раз в два года для повышения доходов и зрительского интереса, но УЕФА выступил против:

  • Статус чемпионата мира упадет в глазах болельщиков. Сейчас проведение турнира раз в четыре года придает ему «таинственность», пишет УЕФА.
  • Возможности слабых сборных сокращаются, поскольку ЧМ заменит регулярные игры.
  • Повышенная нагрузка на игроков. При участившихся ЧМ у них не будет продолжительных летних перерывов.
  • Женский футбол сложнее развивать, поскольку мужской футбол традиционно привлекает больше внимания. Из-за частных мужских турниров женские лишатся эксклюзивных слотов.

УЕФА считает, что реформы нужно открыто и прозрачно обсуждать со всеми сторонами. Она осудила ФИФА за «односторонний» подход и за то, что она внесла предложение до консультаций.

Отдельно УЕФА написал, что 14 сентября запросил встречу с представителями ФИФА. Тем не менее ответа до сих пор не получил.

  • Обсуждение реформы началось в мае, когда идею озвучили на конгрессе ФИФА. Ее поддержали 166 национальных федераций, 22 выступили против. После этого ФИФА запустила исследование по реформе, решение примут до конца года.
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Источник:
сайт УЕФА
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