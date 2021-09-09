Европейские лиги выступили против реформы чемпионата мира. ФИФА предлагала его проведение раз в два года

В Ньоне прошла встреча представителей Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL). На ней 13 лиг выступили против проведения чемпионата мира раз в два года.

Обсуждение реформы началось в мае, когда идею озвучили на конгрессе ФИФА. Ее поддержали 166 национальных федераций, 22 выступили против. После этого ФИФА запустила исследование по реформе, решение примут до конца года.

Лиги Англии, Испании, Италии, Португалии, Франции, России и еще шести стран посчитали существующий календарь «и без того перегруженным». «Новые соревнования, обновленные соревнования или расширенные соревнования по клубному и национальному футболу как на континентальном уровне, так и на глобальном уровне не являются решением проблем».

Реформы в футболе обсуждаются в контексте повышения зрительского интереса и доходов. УЕФА уже запустил новый клубный турнир – Лигу конференций – и запланировал реформу Лиги чемпионов. А топ-клубы готовили проект Суперлиги, который после резкой критики лиг и болельщиков приостановили.