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ФИФА
Россия поднялась с 39 на 38 место в рейтинге ФИФА
07 апреля, 15:59
- ФИФА обновила рейтинг сборных после мартовских матчей отбора ЧМ-2022. Россия в списке поднялась на одну строчку.
- Россия сыграла три матча отбора ЧМ-2022, дважды победив и один раз проиграв. Результаты: Мальта (3:1), Словения (2:1) и Словакия (1:2).
- Первые шесть мест рейтинга остались без изменений. Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия и Испания.
- В топ-100 больше всех позиций потерял Румыния, Исландия и Мадагаскар – по шесть. Они занимают теперь 43-е, 52-е, 100-е место соотвественно.
- Армения набрала девять позиций – больше других сборных в топе. Она поднялась на 90-е место.
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