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#Россия #Футбол #ФИФА

Россия поднялась с 39 на 38 место в рейтинге ФИФА

07 апреля, 15:59

сайт ФИФА

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Источник:
сайт ФИФА
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