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Новый рейтинг сборных от ФИФА. Изменений два: у Бермудских островов и Южного Судана
09 апреля 2020, 12:30
Рейтинг остался почти таким же из-за отсутствия матчей. Многие международные игры перенесли или отменили из-за вспышки коронавируса.
После предыдущего отчета (20 февраля) прошло всего четыре матча, из-за чего в рейтинге только два изменения: Южный Судан поднялся на 168-ю позицию и теперь делит ее с Бермудскими Островами, опустившимися из-за поражения от Ямайки.
Топ-10 сборных от 9 апреля:
🇧🇪 1. Бельгия — 1765 очков
🇫🇷 2. Франция — 1733
🇧🇷 3. Бразилия — 1712
🏴 4. Англия — 1661
🇺🇾 5. Уругвай — 1645
🇭🇷 6. Хорватия — 1642
🇵🇹 7. Португалия — 1639
🇪🇦 8. Испания — 1636
🇦🇷 9. Аргентина — 1623
🇨🇴 10. Колумбия — 1622…
🇷🇺 38. Россия — 1470.
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