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#ФИФА #Россия #Италия #Аргентина #США #Франция #Бразилия

Россия в обновленном рейтинге ФИФА вылетела из топ-40 сборных. Бразилия поднялась на второе место

5 часов назад

ФИФА обновила рейтинг сборных впервые с мая 2021 года. За это время прошли чемпионат Европы, Кубок Америки и Золотой кубок КОНКАКАФ, повлиявшие на коэффициенты сборных сразу из нескольких международных ассоциаций.

топ-10 сборных

сайт ФИФА

Главное из рейтинга:

🇷🇺 Россия опустилась с 38-го на 41-е место. Она провела на Евро-2020 три матча, в двух из которых проиграла, и не вышла в плей-офф.

🇧🇪 Бельгия осталась лидером рейтинга благодаря ранее набранным очкам. На Евро она вылетела в четвертьфинале.

🏆Италия, США и Аргентина стали победителями своих континентальных турниров. Из-за этого они набрали наибольшее число баллов в рейтинге – 103, 93 и 72 очка соответственно.

🇲🇽🇺🇸 В топ-10 две новых сборных: Уругвай и Дания выбыли, Мексика и США вошли в рейтинг.

🇫🇷🇧🇷Действующий чемпион мира Франция опустилась со второго на третье место из-за раннего вылета с Евро в 1/8 финала. Бразилия дошла до финала Кубка Америки и теперь стала второй в рейтинге.

📉 Больше всех в очках потеряли Гренада (-44) и Турция (-41). Они проиграли все матчи на своих континентальных турнирах.

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Источник:
сайт ФИФА
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