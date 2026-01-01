ФИФА

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Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе
Дата основания
21 мая 1904 г.
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Новости
Как дела у Блаттера и Платини: они отбыли срок бана, но до сих пор судятся и не вернулись в футбол
#Йозеф Блаттер
Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе
#EA Sports
ФИФА представила загадочный талисман ЧМ-2022 – все гадают, что это такое: призрак, ковер-самолет или куфия
#ЧМ-2022
Русский – один из официальных языков ФИФА. Что это значит? Где используется? Какие еще языки входят?
#ФИФА
ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ – их может подписать любой до 7 апреля
#РПЛ
Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС
#АПЛ
На Гаити банда из бывших полицейских задержала автобус Белиза. И чуть не сорвала матч отбора ЧМ
#ЧМ-2022
Минюст США обвинил Россию в покупке голоса за ЧМ-2018: 5 миллионов для бывшего вице-президента ФИФА
#Футбол
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
Крохотный остров на Карибах судится с ФИФА, чтобы быть отдельным членом и выставлять свою сборную
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#Бонэйр
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В Болгарии уволили президента футбольного союза из-за расизма на игре с Англией
#Болгария
ФИФА обвиняют в подтасовке голосов в пользу Месси. Она все опровергает, есть скрины
#ФИФА