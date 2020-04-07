Минюст США обвинил Россию в покупке голоса за ЧМ-2018: 5 миллионов для бывшего вице-президента ФИФА

Что вообще произошло?

В США расследуют дело о возможном подкупе чиновников во время голосования за выбор стран-хозяек ЧМ. Вопрос касается ЧМ-2018 (принимала Россия) и ЧМ-2022 (примет Катар). The New York Times опубликовал выдержки из большого документа на сайте минюста США. Конкретика такая: бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании. В документе не написано и не доказано, точно ли от России. Но обвиняют именно ее.

В расследовании американцев фигурирует еще один человек. Это Рафаэль Сальгеро, который был членом исполкома ФИФА. Минюст США пишет, что Сальгеро предлагали взятку в миллион долларов. Неизвестно, получил ли он эти деньги, но сам Сальгеро уже рассказывал о взятках. В 2018-м его слова приводил The Telegraph: «Примерно через три-четыре недели после голосования я искал встречи с человеком из Италии, который предлагал мне деньги».

Еще раньше Сальгеро признавался, что оставил нужный голос (страна неизвестна), но обещанное вознаграждение так и не получил. Само голосование проходило в Цюрихе в декабре 2010 года: тогда выбирали хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. В этом участвовали 22 члена исполкома ФИФА. Хулио Грондона, Николаса Леоса и Рикардо Тейшеру обвиняют в получении взяток от Катара. Все они тоже упоминаются в расследовании минюста США.