Минюст США обвинил Россию в покупке голоса за ЧМ-2018: 5 миллионов для бывшего вице-президента ФИФА
Что вообще произошло?
В США расследуют дело о возможном подкупе чиновников во время голосования за выбор стран-хозяек ЧМ. Вопрос касается ЧМ-2018 (принимала Россия) и ЧМ-2022 (примет Катар). The New York Times опубликовал выдержки из большого документа на сайте минюста США. Конкретика такая: бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании. В документе не написано и не доказано, точно ли от России. Но обвиняют именно ее.
В расследовании американцев фигурирует еще один человек. Это Рафаэль Сальгеро, который был членом исполкома ФИФА. Минюст США пишет, что Сальгеро предлагали взятку в миллион долларов. Неизвестно, получил ли он эти деньги, но сам Сальгеро уже рассказывал о взятках. В 2018-м его слова приводил The Telegraph: «Примерно через три-четыре недели после голосования я искал встречи с человеком из Италии, который предлагал мне деньги».
Еще раньше Сальгеро признавался, что оставил нужный голос (страна неизвестна), но обещанное вознаграждение так и не получил. Само голосование проходило в Цюрихе в декабре 2010 года: тогда выбирали хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. В этом участвовали 22 члена исполкома ФИФА. Хулио Грондона, Николаса Леоса и Рикардо Тейшеру обвиняют в получении взяток от Катара. Все они тоже упоминаются в расследовании минюста США.
Почему именно Джек Уорнер?
77-летний Джек Уорнер – политик из Тринидада и Тобаго. Он работал в ФИФА и был президентом КОНКАКАФ, но 20 июня 2011-го все рухнуло. Тогда ФИФА объявила об отставке Уорнера со всех постов в мировом футболе. Теперь Уорнеру вообще запрещено участвовать в футбольной деятельности. Все дело в коррупционных обвинениях, по которым США с 2015 года добивается экстрадиции Уорнера. Сам он постоянно отстаивает позицию и подает апелляции.
О взяточничестве Уорнера рассказывал представитель футбольной ассоциации Египта. Страна претендовала на проведение ЧМ-2010, но в итоге он прошел в ЮАР. Возможно, там тоже были замешаны деньги – ЮАР обвиняют во взятках на 10 миллионов долларов. В 2015 году бывший министр спорта Египта Элей Эддин Хелал выступил по местному телевидению. Ключевые слова: «Джек Уорнер потребовал 7 миллионов долларов перед голосованием». Египет отказался.
По Уорнеру есть обвинения в незаконной продаже телеправ и использовании средств для фонда землетрясения в Гаити. Сам он постоянно отрицал все нападки. Вот слова Уорнера перед моментом, когда ему запретили заниматься футбольной деятельностью: «Я покинул ФИФА в апреле 2011-го. Если в сентябре 2015-го ФИФА забанит меня на всю жизнь даже без слушания, пусть будет так. Но я не верю, что это отвлечет внимание от нынешних проблем ФИФА».
Россию давно обвиняют в незаконном получении ЧМ
Российская заявка доминировала в двух турах голосования. В первом за нее отдали девять голосов, во втором – сразу 13. Ближайшими преследователями были заявка Испании и Португалии (7) и Нидерланды/Бельгия (4, потом 2). Один голос Уорнера ничего не решал. Англия вылетела еще в первом туре голосования, когда получила только два голоса. Со стороны англичан это сразу стало поводом для скандальных материалов о подкупном голосовании.
В 2015-м немецкий телеканал ARD выпустил документальный фильм, где Россию как раз обвиняли в незаконном получении права на проведение ЧМ-2018. Тогда утверждалось, что доказательства найти уже невозможно – сломались все компьютеры, за которыми работали члены заявочного комитета от России. Обвинения звучали в адрес бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Расследование ФИФА по вопросу проведения ЧМ раскритиковали.
Организация несколько раз показывала, что ЧМ-2018 достался России законно. Сейчас об этом же сказал в интервью РБК и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы читали в СМИ и не понимаем, о чем может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории». Доклад минюста США – первый документ, где Россию обвиняют во взятке конкретному чиновнику.