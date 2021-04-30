ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации

30 апреля крупнейшие спортивные организации Великобритании начнут трехдневный бойкот соцсетей. Это акция против расизма и других видов дискриминации, запущенная в британском футболе.

Среди первоначальных участников акции были Ассоциация футбола Англии, Английская Премьер-лига, Женская Суперлига, Английская футбольная лига и другие организации.

К ним присоединились британские организации по регби, крикету, велоспорту, конному спорту, а также спонсоры и вещатели.

29 апреля об участии в акции объявил УЕФА – главная европейская футбольная оргназиация. На следующий день бойкот поддержала ФИФА – главная международная футбольная организация.

Участники акции прекратят использование соцсетей 30 апреля в 17:00 (по Москве) и возобновят 4 мая в 01:59 (по Москве). Так они обращают внимание на проблемы модерации в сети.

С начала 2021-го года в Англии произошло несколько скандалов с оскорблениями темнокожих футболистов. Игроки получали оскорбления через соцсети, в числе пострадавших были футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Суонси».

Инстаграм на фоне скандалов объявил об изменении политики и пообещал жестче наказывать нарушителей. Но спортсмены по-прежнему получали оскорбления, поэтому в середине апреля «Суонси», «Бирмингем» и «Рейнджерс» уже подобный устраивали бойкот, а бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри в конце марта объявил об уходе из соцсетей из-за дискриминации.