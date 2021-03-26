Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей из-за расизма, буллинга и недостаточного регулирования платформ

Анри уйдет из соцсетей утром 28 марта. Из его заявления следует, что теоретически он еще может вернуться на платформы, но только когда они усилят модерацию.

«Меня не будет до тех пор, пока находящиеся у власти люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергией и яростью, с какой сейчас они регулируют авторские права».

«Объём расизма, буллинга и возникающих моральных пыток отдельных людей слишком токсичен для игнорирования».

«Слишком просто создать аккаунт и использовать его для буллинга и харассмента, оставаясь анонимным и не сталкиваясь с последствиями».

Анри написал, что уйдет со всех своих площадок. Это как минимум твиттер, инстаграм и фейсбук. В общей сложности у него 15 миллионов подписчиков в этих соцсетях.

Анри не объяснил, с какими конкретно случаями связана его позиция. В начале 2021-го инстаграм и его владелец фейсбук столкнулись с очередной волной критики, возникшей из-за угроз и расизма в отношении футболистов из Великобритании. Об этом рассказывали несколько игроков «Манчестер Юнайтед» и футболист «Суонси».

На фоне критики инстаграм объявил об изменении политики и пообещал удалять аккаунты за угрозы.

Анри 43 года, это один из главных французских футболистов 2000-х.

Известен по играм за «Арсенал» и «Барселону». После завершения карьеры игрока стал тренером. Последним местом работы был канадский «Монреаль Импакт».



