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Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей из-за расизма, буллинга и недостаточного регулирования платформ
час назад
Анри уйдет из соцсетей утром 28 марта. Из его заявления следует, что теоретически он еще может вернуться на платформы, но только когда они усилят модерацию.
- «Меня не будет до тех пор, пока находящиеся у власти люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергией и яростью, с какой сейчас они регулируют авторские права».
- «Объём расизма, буллинга и возникающих моральных пыток отдельных людей слишком токсичен для игнорирования».
- «Слишком просто создать аккаунт и использовать его для буллинга и харассмента, оставаясь анонимным и не сталкиваясь с последствиями».
Анри написал, что уйдет со всех своих площадок. Это как минимум твиттер, инстаграм и фейсбук. В общей сложности у него 15 миллионов подписчиков в этих соцсетях.
Анри не объяснил, с какими конкретно случаями связана его позиция. В начале 2021-го инстаграм и его владелец фейсбук столкнулись с очередной волной критики, возникшей из-за угроз и расизма в отношении футболистов из Великобритании. Об этом рассказывали несколько игроков «Манчестер Юнайтед» и футболист «Суонси».
На фоне критики инстаграм объявил об изменении политики и пообещал удалять аккаунты за угрозы.
- Анри 43 года, это один из главных французских футболистов 2000-х.
- Известен по играм за «Арсенал» и «Барселону». После завершения карьеры игрока стал тренером. Последним местом работы был канадский «Монреаль Импакт».
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