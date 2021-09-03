Англия
ЧМ-2022
ФИФА
ФИФА начала расследование против Венгрии. Ее фанатов заподозрили в расистских оскорблениях англичан
03 сентября, 20:55
ФИФА открыла дисциплинарное дело против венгерских фанатов после матча с Англией. СМИ писали, что они оскорбляли темнокожих игроков Англии на почве расизма.
- В заявлении ФИФА для Associated Press не приводятся конкретные причины для расследования. В нем сказано только, что дело открыли «после анализа отчетов о матче».
- Также в нем сказано, что ФИФА осуждает любые формы дискриминации. Но прямого осуждения венгерских болельщиков в заявлении нет.
Венгрия провела домашний матч с Англией 2 сентября и проиграла 0:4. После игры Федерация футбола Англии пожаловалась ФИФА.
- Летом УЕФА уже наказала Венгрию из-за расистских оскорблений болельщиков и обязала ее провести два матча без зрителей.
- Игра с Англией в квалификации ЧМ-2022 не попадала под это наказание, поскольку организована ФИФА.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые