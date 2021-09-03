ФИФА начала расследование против Венгрии. Ее фанатов заподозрили в расистских оскорблениях англичан

ФИФА открыла дисциплинарное дело против венгерских фанатов после матча с Англией. СМИ писали, что они оскорбляли темнокожих игроков Англии на почве расизма.

В заявлении ФИФА для Associated Press не приводятся конкретные причины для расследования. В нем сказано только, что дело открыли «после анализа отчетов о матче».

Также в нем сказано, что ФИФА осуждает любые формы дискриминации. Но прямого осуждения венгерских болельщиков в заявлении нет.

Венгрия провела домашний матч с Англией 2 сентября и проиграла 0:4. После игры Федерация футбола Англии пожаловалась ФИФА.

Летом УЕФА уже наказала Венгрию из-за расистских оскорблений болельщиков и обязала ее провести два матча без зрителей.

Игра с Англией в квалификации ЧМ-2022 не попадала под это наказание, поскольку организована ФИФА.



