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#Англия #ЧМ-2022 #ФИФА

ФИФА начала расследование против Венгрии. Ее фанатов заподозрили в расистских оскорблениях англичан

03 сентября, 20:55

ФИФА открыла дисциплинарное дело против венгерских фанатов после матча с Англией. СМИ писали, что они оскорбляли темнокожих игроков Англии на почве расизма.

  • В заявлении ФИФА для Associated Press не приводятся конкретные причины для расследования. В нем сказано только, что дело открыли «после анализа отчетов о матче».
  • Также в нем сказано, что ФИФА осуждает любые формы дискриминации. Но прямого осуждения венгерских болельщиков в заявлении нет.

Венгрия провела домашний матч с Англией 2 сентября и проиграла 0:4. После игры Федерация футбола Англии пожаловалась ФИФА.

  • Летом УЕФА уже наказала Венгрию из-за расистских оскорблений болельщиков и обязала ее провести два матча без зрителей.
  • Игра с Англией в квалификации ЧМ-2022 не попадала под это наказание, поскольку организована ФИФА.


 

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Источник:
Associated Press
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