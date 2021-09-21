Венгрия
ФИФА
Венгрия проведет один матч без зрителей из-за поведения фанатов. ФИФА наказала их за расистские оскорбления
4 часа назад
ФИФА завершила расследование против Венгрии, открытое из-за матча отбора на чемпионат мира 2022 года. Во время него венгерские болельщики оскорбляли игроков Англии, бросали предметы на поле и зажигали пиротехнику.
- Сборная проведет без зрителей ближайший матч. Еще один – условно с испытательным сроком в два года.
- Венгрия выплатит штраф в 200 тысяч швейцарских франков (около 16 миллионов рублей).
Матч проходил 2 сентября в Будапеште, Венгрия проиграла 0:4. После матча английские игроки рассказали о расистских оскорблениях от фанатов.
Летом УЕФА уже наказывала Венгрию из-за аналогичных нарушений. Она обязала ее провести два матча без зрителей. Но отбор на ЧМ не попадал под запрет, поскольку его организовал другой футбольный орган – ФИФА.
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