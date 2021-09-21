Венгрия
ФИФА
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#Венгрия #ФИФА

Венгрия проведет один матч без зрителей из-за поведения фанатов. ФИФА наказала их за расистские оскорбления

4 часа назад

ФИФА завершила расследование против Венгрии, открытое из-за матча отбора на чемпионат мира 2022 года. Во время него венгерские болельщики оскорбляли игроков Англии, бросали предметы на поле и зажигали пиротехнику.

  • Сборная проведет без зрителей ближайший матч. Еще один – условно с испытательным сроком в два года.
  • Венгрия выплатит штраф в 200 тысяч швейцарских франков (около 16 миллионов рублей).

Матч проходил 2 сентября в Будапеште, Венгрия проиграла 0:4. После матча английские игроки рассказали о расистских оскорблениях от фанатов.

Летом УЕФА уже наказывала Венгрию из-за аналогичных нарушений. Она обязала ее провести два матча без зрителей. Но отбор на ЧМ не попадал под запрет, поскольку его организовал другой футбольный орган – ФИФА.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт ФИФА
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