Венгрия проведет один матч без зрителей из-за поведения фанатов. ФИФА наказала их за расистские оскорбления

ФИФА завершила расследование против Венгрии, открытое из-за матча отбора на чемпионат мира 2022 года. Во время него венгерские болельщики оскорбляли игроков Англии, бросали предметы на поле и зажигали пиротехнику.

Сборная проведет без зрителей ближайший матч. Еще один – условно с испытательным сроком в два года.

Венгрия выплатит штраф в 200 тысяч швейцарских франков (около 16 миллионов рублей).

Матч проходил 2 сентября в Будапеште, Венгрия проиграла 0:4. После матча английские игроки рассказали о расистских оскорблениях от фанатов.

Летом УЕФА уже наказывала Венгрию из-за аналогичных нарушений. Она обязала ее провести два матча без зрителей. Но отбор на ЧМ не попадал под запрет, поскольку его организовал другой футбольный орган – ФИФА.