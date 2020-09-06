Гонщик Формулы 1 на полной скорости влетел в барьер. Заезд остановили на 20 минут, потом – второй старт

Дальше случилось необычное: гонщики отдохнули, проехали новый круг прогрева, а потом стартовали с места на решетке. Позиции сохранили такими, какими они были на момент остановки гонки. Хэмилтон ехал первым, Стролл – вторым, а на третьем месте вообще был Гасли. Последние двое обычно никогда не попадают в призы.

Для Льюиса Хэмилтона все сложилось неудачно. Да, на момент остановки он ехал на первом месте, но еще перед аварией Леклера получил штраф в десять секунд. Инцидент такой: в гонке подняли желтые флаги, въезд на пит-лейн был закрыт, а Хэмилтон все равно поменял резину. В итоге он стартанул первым, а по времени сразу откатился на последние места.

Во время паузы в гонке Хэмилтон ездил на самокате. Так он проверял момент, когда получил штраф.