Гонщик Формулы 1 на полной скорости влетел в барьер. Заезд остановили на 20 минут, потом – второй старт
Шарль Леклер из «Феррари» не справился с управлением и улетел в заграждение в гонке на Гран-при Италии. Машина разбилась, сам Леклер не пострадал. Авария оказалась такой серьезной, что гонку остановили красными флагами. Пауза продлилась чуть больше 20 минут. Сама авария и ее последствия – такие:
Дальше случилось необычное: гонщики отдохнули, проехали новый круг прогрева, а потом стартовали с места на решетке. Позиции сохранили такими, какими они были на момент остановки гонки. Хэмилтон ехал первым, Стролл – вторым, а на третьем месте вообще был Гасли. Последние двое обычно никогда не попадают в призы.
Для Льюиса Хэмилтона все сложилось неудачно. Да, на момент остановки он ехал на первом месте, но еще перед аварией Леклера получил штраф в десять секунд. Инцидент такой: в гонке подняли желтые флаги, въезд на пит-лейн был закрыт, а Хэмилтон все равно поменял резину. В итоге он стартанул первым, а по времени сразу откатился на последние места.
Во время паузы в гонке Хэмилтон ездил на самокате. Так он проверял момент, когда получил штраф.
Леклер в итоге быстро прошел обследование в медицинском центре. От разбитой машины он убегал. В момент гоночных разборок с Хэмилтоном в «Феррари» грустили о состоянии Леклера и переживали за другой сход: Феттель не закончил заезд из-за неисправности тормозов. «Гонка, про которую нужно забыть», – написала команда в твиттере.
Итоговые результаты гонки – неожиданность:
- Пьер Гасли («Альфа Таури»)
- Карлос Сайнс («Макларен»)
- Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
Эта гонка с победой Гасли словно квинтэссенция всего 2020.