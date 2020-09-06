Шарль Леклер
Формула 1
Льюис Хэмилтон
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#Шарль Леклер #Формула 1 #Льюис Хэмилтон

Гонщик Формулы 1 на полной скорости влетел в барьер. Заезд остановили на 20 минут, потом – второй старт

06 сентября, 17:45
Александр Плеханов

Шарль Леклер за секунду до аварии.

твиттер Формулы 1

Шарль Леклер из «Феррари» не справился с управлением и улетел в заграждение в гонке на Гран-при Италии. Машина разбилась, сам Леклер не пострадал. Авария оказалась такой серьезной, что гонку остановили красными флагами. Пауза продлилась чуть больше 20 минут. Сама авария и ее последствия – такие:

Дальше случилось необычное: гонщики отдохнули, проехали новый круг прогрева, а потом стартовали с места на решетке. Позиции сохранили такими, какими они были на момент остановки гонки. Хэмилтон ехал первым, Стролл – вторым, а на третьем месте вообще был Гасли. Последние двое обычно никогда не попадают в призы.

Для Льюиса Хэмилтона все сложилось неудачно. Да, на момент остановки он ехал на первом месте, но еще перед аварией Леклера получил штраф в десять секунд. Инцидент такой: в гонке подняли желтые флаги, въезд на пит-лейн был закрыт, а Хэмилтон все равно поменял резину. В итоге он стартанул первым, а по времени сразу откатился на последние места.

Во время паузы в гонке Хэмилтон ездил на самокате. Так он проверял момент, когда получил штраф.

Леклер в итоге быстро прошел обследование в медицинском центре. От разбитой машины он убегал. В момент гоночных разборок с Хэмилтоном в «Феррари» грустили о состоянии Леклера и переживали за другой сход: Феттель не закончил заезд из-за неисправности тормозов. «Гонка, про которую нужно забыть», – написала команда в твиттере.

Итоговые результаты гонки – неожиданность:

  1. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
  2. Карлос Сайнс («Макларен»)
  3. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
07 сентября, 14:56

Эта гонка с победой Гасли словно квинтэссенция всего 2020.

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#Льюис Хэмилтон