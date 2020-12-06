Серхио Перес
Формула 1
Лэнс Стролл
Эстебан Окон
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#Серхио Перес #Формула 1 #Лэнс Стролл #Эстебан Окон

Перес впервые в карьере выиграл гонку Формулы 1

06 декабря, 21:57

В Бахрейне прошла гонка Гран-при Сахира. Тройка лидеров:

  1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
  2. Эстебан Окон («Рено»)
  3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

Даниил Квят занял седьмое место. Для Переса эта победа стала первой в карьере. Эстебан Окон впервые поднялся на подиум.

Перес пока не договорился о месте в Формуле 1 на следующий сезон. Он ведет переговоры с «Ред Буллом», но может приостановить карьеру на год.

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