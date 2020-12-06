Перес впервые в карьере выиграл гонку Формулы 1

В Бахрейне прошла гонка Гран-при Сахира. Тройка лидеров:

Даниил Квят занял седьмое место. Для Переса эта победа стала первой в карьере. Эстебан Окон впервые поднялся на подиум.

Перес пока не договорился о месте в Формуле 1 на следующий сезон. Он ведет переговоры с «Ред Буллом», но может приостановить карьеру на год.