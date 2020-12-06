Серхио Перес
Формула 1
Лэнс Стролл
Эстебан Окон
Перес впервые в карьере выиграл гонку Формулы 1
06 декабря, 21:57
В Бахрейне прошла гонка Гран-при Сахира. Тройка лидеров:
- Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
- Эстебан Окон («Рено»)
- Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
Даниил Квят занял седьмое место. Для Переса эта победа стала первой в карьере. Эстебан Окон впервые поднялся на подиум.
Перес пока не договорился о месте в Формуле 1 на следующий сезон. Он ведет переговоры с «Ред Буллом», но может приостановить карьеру на год.
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