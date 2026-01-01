Balenciaga

Инфо
Дом моды, основанный в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой
Факт
Ныне дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering
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Материалы
Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
#Balenciaga
Balenciaga выпустила ветхие грязные кроссовки с дырами – и это новые кроссовки за $1850
#одежда
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