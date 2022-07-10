Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
В Париже состоялась неделя Высокой моды. И одним из самых резонансных событий была коллаборация Balenciaga и команды «Мерседес» из Формулы 1. Вместе они представили инновационный черный шлем.
Что, какой еще шлем
Это не совсем шлем, а футуристичная маска. И выглядит она так так:
Ее примеряла Ким Кардашьян:
И даже Земфира:
А вот видео:
Несколько фактов об этом шлеме:
- Balenciaga проследила, чтобы маска была идеально гладкой. На задней части есть логотип «Мерседеса» и надпись Balenciaga Couture;
- Маска разработана инженерным подразделением «Мерседеса», который занимается прикладными науками;
- Маска по большей части изготовлена из полиуретана и оснащен технологией, который защищает от запотевания;
- Ее стоимость составляет 5,5 тыс. евро;
- В пресс-релизе сказано: «Она разработана для оптимизации потока [воздуха], улучшения показателей производительности и обеспечения стабильного потребления CO2».
Организаторы подчеркивали: «Если вы застенчивый человек, который любит внимание, то эта маска для вас». На самом деле Balenciaga представляла такие маски еще несколько лет назад. Просто сейчас они эволюционировали в такой идеально гладкий вариант.
Земфрира, Ким Кардашьян – как все оказались в одном месте
В последние несколько дней в соцсетях появлялись фотографии Ренаты Литвиновой и Николь Кидман, Земфира же фотографировалась с Беллой Хадид. Они посетили кутюрный показ Balenciaga на неделе моды в Париже.
А Литвинова еще и поучаствовала в показе: представила костюм под №48. Кстати, она была одной из 20 моделей, чье лицо не было ничем закрыто на фотопредставлении новой одежды. Вместе с ней с открытым лицом были Кидман, Кардашьян, Эдуардо Камавинга, Дуа Липа, Белла Хадид, Кристин Куинн и другие звезды.
В этих шлемах в основном фотографировались на представлении костюмов модели.