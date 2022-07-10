Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1

В Париже состоялась неделя Высокой моды. И одним из самых резонансных событий была коллаборация Balenciaga и команды «Мерседес» из Формулы 1. Вместе они представили инновационный черный шлем.

Что, какой еще шлем

Это не совсем шлем, а футуристичная маска. И выглядит она так так: