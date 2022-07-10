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Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1

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В Париже состоялась неделя Высокой моды. И одним из самых резонансных событий была коллаборация Balenciaga и команды «Мерседес» из Формулы 1. Вместе они представили инновационный черный шлем.

Что, какой еще шлем

Это не совсем шлем, а футуристичная маска. И выглядит она так так:

Balenciaga

Ее примеряла Ким Кардашьян:

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

И даже Земфира:

Рената Литвинова

А вот видео:

Несколько фактов об этом шлеме:

  • Balenciaga проследила, чтобы маска была идеально гладкой. На задней части есть логотип «Мерседеса» и надпись Balenciaga Couture;
  • Маска разработана инженерным подразделением «Мерседеса», который занимается прикладными науками;
  • Маска по большей части изготовлена из полиуретана и оснащен технологией, который защищает от запотевания;
  • Ее стоимость составляет 5,5 тыс. евро;
  • В пресс-релизе сказано: «Она разработана для оптимизации потока [воздуха], улучшения показателей производительности и обеспечения стабильного потребления CO2».

Организаторы подчеркивали: «Если вы застенчивый человек, который любит внимание, то эта маска для вас». На самом деле Balenciaga представляла такие маски еще несколько лет назад. Просто сейчас они эволюционировали в такой идеально гладкий вариант.

Земфрира, Ким Кардашьян – как все оказались в одном месте

В последние несколько дней в соцсетях появлялись фотографии Ренаты Литвиновой и Николь Кидман, Земфира же фотографировалась с Беллой Хадид. Они посетили кутюрный показ Balenciaga на неделе моды в Париже.

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А Литвинова еще и поучаствовала в показе: представила костюм под №48. Кстати, она была одной из 20 моделей, чье лицо не было ничем закрыто на фотопредставлении новой одежды. Вместе с ней с открытым лицом были Кидман, Кардашьян, Эдуардо Камавинга, Дуа Липа, Белла Хадид, Кристин Куинн и другие звезды.

Balenciaga

В этих шлемах в основном фотографировались на представлении костюмов модели.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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