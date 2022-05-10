Balenciaga выпустила ветхие грязные кроссовки с дырами – и это новые кроссовки за $1850

В онлайн-магазинах они уже есть в Европе с 9 мая. В США и на Ближнем Востоке появятся 16 мая, в Японии – 23 мая. В продажу по всему миру они поступят 26 мая.

На сайте Balenciaga доступны модели стоимостью от $425 до $1850. Можно оформить предзаказ.