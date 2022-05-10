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Balenciaga
Balenciaga выпустила ветхие грязные кроссовки с дырами – и это новые кроссовки за $1850
Balenciaga показала новую коллекцию кроссовок Paris с видом под ветхую обувь.
Самые разрушенные из тех пар, что показываются в интернете, приобрести пока невозможно. Скорее, это просто привлечение внимания к модели. У них ограниченный тираж в 100 пар. Компания, таким образом, заявляет, что кроссовки Paris предназначены для ношения всю жизнь.
Доступные модели есть в красном, белом и черном цветах. Выглядят вот так.
В онлайн-магазинах они уже есть в Европе с 9 мая. В США и на Ближнем Востоке появятся 16 мая, в Японии – 23 мая. В продажу по всему миру они поступят 26 мая.
На сайте Balenciaga доступны модели стоимостью от $425 до $1850. Можно оформить предзаказ.
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