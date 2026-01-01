Apple

Дата основания
1976 г.
Расположение
Калифорния, США
Лента
Материалы
Новости
Технологии
Apple представила новый айфон 14: у него нет мини-версии, но будет виртуальная SIM-карта
#Apple
Технологии
Где смотреть презентацию Apple и айфона 14: когда и во сколько прямая трансляция
#Apple
Разное
Apple отчиталась о рекордной выручке – почти 124 млрд долларов за квартал
#Apple