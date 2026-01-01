Apple

Дата основания
1976 г.
Расположение
Калифорния, США
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Новости
Apple выпустила новый айфон 14 Plus: реакция пользователей – разочарование, хотя критики советуют его покупать
#Apple
Как установить «Сбербанк Онлайн» на айфон?
#Apple
Где можно купить айфон 14 в России – изучаем все варианты и сравниваем цены
#Apple
Как меняются цены на айфоны после выхода новой модели: главные правила, которые помогают выбрать самый оптимальный вариант
#Apple
Чем айфон 14 отличается от айфона 13: вырез для уведомлений, лучший дисплей в истории, сигнал о помощи через спутник
#Apple
Презентация Apple – все главное быстро: у айфона 14 вместо челки вырез, часы с сапфировым стеклом, эйрподсы с настройкой звука под уши
#Apple
Будет ли айфон 14 продаваться в России – где и как его можно купить
#Apple
Как Тим Кук стал успешным главой Apple и чем отличается от Стива Джобса: он тоже гений или просто топ-менеджер?
#Тим Кук
Почему айфоны и макбуки так дорого стоят и как устроено ценообразование товаров Apple
#Apple
Какой будет главная презентация Apple в 2022 году – там будут айфон 14, три вида Apple Watch и другие новинки
#Apple
Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
#Джони Айв
Какой была презентация первого айфона: Стив Джобс показал неготовую модель и первым звонком заказал 4000 порций латте, а инженеры напились от волнения
#Стив Джобс
Apple возвращает обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались
#Apple
Продукция Apple продается в России по параллельному импорту: сколько стоят айфоны и макбуки, где купить, что с гарантией
#Apple
Каким будет айфон 14 – что мы точно знаем и кому верим: продажи в России через новый закон, автофокус камеры, вечно включенный экран
#Apple
Евросоюз обязал ставить на все гаджеты одинаковый разъем USB-C – это из-за экологии. Что теперь будет с устройствами Apple?
#Apple
Apple необычно решила критику веб-камеры на макбуках – просто крепить туда айфон. И продавать крепление отдельно
#Apple
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
Теперь ремонтировать айфоны можно будет самому: Apple запускает инструкции и продажу деталей
#Apple
Можно ли сейчас без риска обновлять приложения на айфоне и саму iOS
#Apple
Где сейчас ремонтировать айфоны и сколько это стоит
#Apple
Чем заменить Apple Pay на айфоне
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#Apple
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Как теперь купить айфон в России
#Apple
Инструкция: как в App Store оплачивать приложения и покупки после отказа принимать российские карты
#Apple
Может ли Apple заблокировать айфоны: возможно ли такое, бывало ли раньше, надо ли бояться обновлений
#Apple
Все про Apple в России после санкций: закрытые магазины, проблемы с Apple Pay, рост цен на айфоны
#Apple
Теперь айфон распознает лицо в медицинской маске – раньше вместо Face ID включались только ввод пароля или часы
#Apple
Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко
#Apple