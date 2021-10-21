Apple
Дата основания
1976 г.
Расположение
Калифорния, США
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Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
#Джони Айв
Apple возвращает обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались
#Apple
Продукция Apple продается в России по параллельному импорту: сколько стоят айфоны и макбуки, где купить, что с гарантией
#Apple
Каким будет айфон 14 – что мы точно знаем и кому верим: продажи в России через новый закон, автофокус камеры, вечно включенный экран
#Apple
Евросоюз обязал ставить на все гаджеты одинаковый разъем USB-C – это из-за экологии. Что теперь будет с устройствами Apple?
#Apple
Apple необычно решила критику веб-камеры на макбуках – просто крепить туда айфон. И продавать крепление отдельно
#Apple
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
Какой была презентация первого айфона: Стив Джобс показал неготовую модель и первым звонком заказал 4000 порций латте, а инженеры напились от волнения
#Стив Джобс
Теперь ремонтировать айфоны можно будет самому: Apple запускает инструкции и продажу деталей
#Apple
Можно ли сейчас без риска обновлять приложения на айфоне и саму iOS
#Apple
Где сейчас ремонтировать айфоны и сколько это стоит
#Apple
Чем заменить Apple Pay на айфоне
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#Apple
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Как теперь купить айфон в России
#Apple
Инструкция: как в App Store оплачивать приложения и покупки после отказа принимать российские карты
#Apple
Может ли Apple заблокировать айфоны: возможно ли такое, бывало ли раньше, надо ли бояться обновлений
#Apple
Все про Apple в России после санкций: закрытые магазины, проблемы с Apple Pay, рост цен на айфоны
#Apple
Теперь айфон распознает лицо в медицинской маске – раньше вместо Face ID включались только ввод пароля или часы
#Apple
Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко
#Apple