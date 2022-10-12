Как устроена профессия тестировщика и что о ней нужно знать: зарплата, востребованность, образование
Кажется, что тестировщик – специалист, который просто находит ошибки в приложении или сайте и говорит о них разработчику. В этом тексте мы разобрали, что должен знать тестировщик, сколько он зарабатывает и как им стать. Для этого мы изучили рынок труда и поговорили с одним из инженеров по тестированию.
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Что надо знать и где учиться, чтобы стать тестировщиком
«Реально хотеть этого и получить необходимый для будущей работы минимум знаний и умений. Нужно ли иметь специальное образование? Вообще, нет. Образование в IT сфере не имеет значения почти во всех направлениях. На начальном этапе «ручной» тестировщик – совсем не программист», – сказал «Голу» один из инженеров по тестированию.
На начальном этапе карьеры тестировщик занимается ручным тестированием, находит ошибки и сообщает о них. QA-специалисты [quality assurance – обеспечение качества] отмечают, что тестирование – доступный вариант вхождения в IT-сферу, где можно либо продвигаться по специальности, либо перейти в другое направление. Этим занимаются люди, которые не имеют профильного образования и приходят из других сфер.
QA-инженер Станислав Урюпин говорил, что из-за усложнения в разработке программ порог вхождения в профессию тестировщика повысился – сейчас важно разбираться в специфике конкретной области тестирования и понимать, как устроены современные принципы разработки. По его словам, этому можно научиться только на практике.
Глава департамента обеспечения качества ПО Veeam Software Игорь Кацев отметил ценность технического бэкграунда для понимания внутренних процессов и оценил значимость знаний о языке программирования для тестировщиков:
«Во-первых, существуют стратегии тестирования, не предусматривающие работу с кодом. Тестировщик получает знания о системе из множества других источников. Во-вторых, сам тестировщик – это сложный «сплав» разных способностей. Его здравый смысл, четкая логика и вариативное мышление бывают гораздо ценнее знания языков программирования.
Согласитесь, читать шесть миллионов строк кода, сто тысяч из которых меняются еженедельно, едва ли проще, чем каждый день перечитывать «Войну и мир». Освоить все языки и технологии вряд ли возможно, а протестировать любой продукт – запросто. Даже табуретку, на которой вы сидите».
Чтобы войти в профессию тестировщика, можно пройти специальные курсы или самостоятельно изучить теорию, но это более сложный процесс. Важный плюс курсов для усвоения базы – быстрота в обучении. Как отметил QA-инженер Константин Виноградов, после прохождения курсов программистов можно уверенно становиться тестировщиком.
Skillbox составил цепочки продвижения тестировщиков вертикально и горизонтально:
- Вертикально. Джуниор (младший специалист), который работает по готовым тест-кейсам – мидл, который составляет тест-кейсы и заполняет документацию – синьор (старший специалист), который планирует работу по тестированию и контролирует работу джуниоров – тимлид, который руководит командой тестировщиков.
- Горизонтально. Security-тестировщики проверяют безопасность программы; performance-тестировщики – как она ведет себя при увеличении нагрузки; usability-тестировщики – удобство.
Что делает тестировщик, какие качества и специальные навыки нужно иметь
Основная задача тестировщика – проверка программного обеспечения на соответствие заявленным требованиям: то есть фиксация всех ошибок и донесение информации об этом до разработчиков. Так поддерживается и контролируется качество работы приложений.
QA-инженер Константин Виноградов перечислил, что входит в обязанности тестировщиков:
- анализ требований;
- составление тестового плана с учетом покрытия требований;
- выполнение ручного тестирования и запуск автотестов;
- подготовка отчетов.
Один из инженеров по тестированию отметил для «Гола» особенность профессии и соответствие требованиям: «Специфика работы в том, что необходимо быть внимательным больше обычного. Из важных качеств:
- возможность принимать и усваивать информацию быстро и емко;
- умение четко формулировать свои мысли и стараться исключать двусмысленность из коммуникаций с коллегами;
- ответственность, аккуратность, тайм-менеджмент;
- желание обучаться снова и снова.
Делая какую-то выжимку – да, джуниор-тестировщик сверяет фактические результаты с ожидаемыми и сообщает о найденных несоответствиях. Иногда бывает сложно провести подготовительные работы для решения задач: уточнить требования, развернуть стенд. А так – зависит от множества факторов. Больше всего раздражает отсутствие оформленных требований.
Хороший тестировщик – тот, который ассоциируется с качеством и надежностью. Главная ошибка новичков – желание освоить сразу все. Как сильно не старайся, но неприменяемые знания и умения забываются. Развитие и изучение нового – это классно, но нужно понимать, что ты делаешь и для чего».
Руководитель тестирования рекомендательных систем в VK Анна Долгова выделила среди профессиональных качеств тестировщика такие пункты:
- знание одного или нескольких языков программирования;
- умение работать с базами данных и с консолью;
- базовое понимание клиент-серверной архитектуры;
- умение тестировать API и пользоваться снифферами (анализаторами) трафика;
- понимание теории тестирования.
«QA-специалист выделяется своим критическим мышлением, цепким взглядом, тем, что видит скрытую комбинаторику и вариативность за разными процессами, – добавил глава департамента обеспечения качества ПО Veeam Software Игорь Кацев. – Там, где другой айтишник увидит два-три типовых сценария, тестировщик представит 64 возможных варианта. Это часто делает его уникальным».
Сколько зарабатывают тестировщики и какая у них востребованность
По запросу «тестировщик» на HeadHunter в разных регионах России размещено около 1,5 тысячи вакансий. Такие должности предлагают «Тинькофф», «СберБанк», Tele2, «Магнит», VK и другие крупные компании. Среди тех вакансий, где указан доход, большинство предлагает зарплату от 75 тысяч рублей в месяц. Самый высокий показатель – от 295 тысяч.
По данным Skillbox за февраль-2021, самый высокий уровень средней зарплаты в России по специальности тестировщика программного обеспечения – в Московской области. Там она составляет около 77 тысяч рублей в месяц. В тройку входят Астраханская и Калужская области.
По оценкам руководителя тестирования рекомендательных систем в VK Анны Долговой, «ручной» тестировщик без опыта может претендовать на зарплату в 60-80 тысяч рублей в месяц, с опытом от года – до 150 тысяч. Для специалистов по автоматизированному тестированию со знанием языков программирования зарплата оценивается в разы больше.
«Насколько востребована профессия тестировщика? Настолько, насколько существует необходимость улучшать продукты, – объяснил «Голу» один из инженеров по тестированию. – По зарплате – очень субъективно. На начальных этапах «ручные» тестировщики в регионах имеют доход на уровне, а то и ниже среднего по региону. С ростом компетенций и умений растут и пожелания по условиям труда. Зарабатывать много можно (конечно, для тех, кто готов реально работать и развиваться), но есть и другие направления, где потолок зарплат выше».
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