Как устроена профессия тестировщика и что о ней нужно знать: зарплата, востребованность, образование

QA-инженер Станислав Урюпин говорил, что из-за усложнения в разработке программ порог вхождения в профессию тестировщика повысился – сейчас важно разбираться в специфике конкретной области тестирования и понимать, как устроены современные принципы разработки. По его словам, этому можно научиться только на практике.

Глава департамента обеспечения качества ПО Veeam Software Игорь Кацев отметил ценность технического бэкграунда для понимания внутренних процессов и оценил значимость знаний о языке программирования для тестировщиков:

«Во-первых, существуют стратегии тестирования, не предусматривающие работу с кодом. Тестировщик получает знания о системе из множества других источников. Во-вторых, сам тестировщик – это сложный «сплав» разных способностей. Его здравый смысл, четкая логика и вариативное мышление бывают гораздо ценнее знания языков программирования.

Согласитесь, читать шесть миллионов строк кода, сто тысяч из которых меняются еженедельно, едва ли проще, чем каждый день перечитывать «Войну и мир». Освоить все языки и технологии вряд ли возможно, а протестировать любой продукт – запросто. Даже табуретку, на которой вы сидите».

Чтобы войти в профессию тестировщика, можно пройти специальные курсы или самостоятельно изучить теорию, но это более сложный процесс. Важный плюс курсов для усвоения базы – быстрота в обучении. Как отметил QA-инженер Константин Виноградов, после прохождения курсов программистов можно уверенно становиться тестировщиком.