Какую профессию освоить для удаленной работы
Если вы устали постоянно ходить в офис и хотите работать из дома или хотите понять, кем работать удаленно без опыта, эта статья для вас.
В ней мы рассмотрим востребованные удаленные профессии 2022, подскажем вам, кем можно работать удаленно на компьютере и расскажем, какая удаленная работа самая прибыльная.
Читайте дальше, чтобы увидеть наш рейтинг удаленных профессий.
Особенности удаленной работы
У удаленных профессий много преимуществ по сравнению с офисными. Главное из них – возможность работать из любой точки мира. Вы можете сидеть на удобном диване в любимой пижаме, а можете отправиться в теплую страну посреди зимы и созваниваться с коллегами, сидя в шезлонге.
Другой плюс удаленной работы – экономия времени и денег. Вам не нужно вставать на час пораньше, чтобы добраться до офиса, и тратиться на бензин для машины. Вы также можете готовить дома, а не ходить обедать и ужинать в кафе неподалеку от вашего бизнес-центра.
Важно понимать, что у удаленной работы есть и недостатки. Например, некоторые люди жалуются на отсутствие общения или недостаток концентрации. Другие говорят, что им тяжело провести границу между работой и личной жизнью и поэтому они начинают выгорать.
К сожалению, риски есть всегда. Однако если правильно составлять свой график, позволять себе отдыхать и проводить время с друзьями и близкими, он сводится к нулю.
Можно ли работать удаленно новичку с нуля?
Если перед вами стоит вопрос, какая работа может быть удаленной, спешим ответить: почти любая. Сейчас насчитываются сотни видов удаленных профессий. По этой причине вы точно сможете найти что-то себе по душе или по опыту.
Если вы совсем новичок и не умеете работать за компьютером удаленно, советуем пройти курсы компьютерной грамотности. На них вы научитесь работать с основными программами, выходить в интернет, быстро печатать. В остальном – все решат ваши мотивация и вера в успех.
Поэтому если вы решили, что хотите работать из дома, не останавливайтесь. А наша статья поможет ответить на вопрос: на кого отучиться, чтобы работать удаленно.
Лучшие удаленные профессии
Мы составили список идей, кем можно работать удаленно. В него который вошли самые востребованные удаленные профессии 2022.
- Интернет-маркетолог;
- SMM-менеджер;
- Копирайтер;
- Дизайнер;
- Программист;
- Комьюнити-менеджер;
- Оператор ввода данных;
- Режиссер монтажа;
- Продюсер;
- Блогер;
- Проджект-менеджер;
- Методист образовательных курсов;
- Давайте рассмотрим наш рейтинг удаленных профессий подробнее.
Интернет-маркетолог
Интернет-маркетолог – человек, который занимается продвижением товаров и услуг в интернете. Его основные задачи: изучение рынка, конкурентов и поведения потребителей, которые относятся к целевой аудитории продвигаемого товара или услуги. Он придумывает рекламные кампании и занимается их реализацией.
Эта профессия подойдет вам, если вы любите руководить и умеете хорошо организовывать процессы, а также интересовались, кем можно работать удаленно и хорошо зарабатывать.
Чтобы начать работать с этой сфере не обязательно иметь высшее образование, хватает хороших онлайн-курсов. Например, стоит рассмотреть курс Интернет-маркетолог: от нуля до middle от Нетологии или курс Интернет-маркетолог с нуля 2022 от Skillbox.
Интернет-маркетологи широко востребованы, так как нужны абсолютно любому бизнесу, который работает в интернете, и потому их зарплаты начинаются от 70 000 рублей.
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SMM-менеджер
Должность SMM-менеджера относится к списку самых популярных удаленных профессий. И немудрено: SMM-менеджеры занимаются продвижением в социальных сетях, что актуально для большинства бизнесов. При этом обычно они ведут проекты полностью: то есть не только придумывают контент, но и проводят рекламные кампании и взаимодействуют с клиентами.
Эта должность подходит в первую очередь тем, кто любит социальные сети, умеет подходить к работе творчески и кто хочет выбрать одну из самых востребованных удаленных профессий.
Зарплаты SMM-специалистов начинаются от 50 000 рублей. А чтобы начать зарабатывать не нужно даже высшее образование. Хватит просто пройти курсы, на которых вас обучат азам профессии и помогут собрать первое портфолио.
Копирайтер
Интересует, кем работать удаленно без вложений? Рассмотрите позицию копирайтера. Чтобы начать вам нужно только иметь компьютер и уметь складывать буквы в слова.
Основная задача копирайтера — писать тексты для разных площадок. Помимо этого он может заниматься транскрибацией, подборкой иллюстраций, созданием инфографики. Это увеличивает стоимость его услуг.
Заработная плата копирайтера начинается от 20 000-30 000 из-за низкого порога входа, но чем больше у вас опыта, тем больше вы сможете зарабатывать.
Несмотря на то, что должность копирайтера относится к профессиям удаленной работы для новичков, пройти хорошие курсы будет полезно. Благодаря им вы сможете сразу установить чек от 50 000. Например, можно рассмотреть факультет редактуры и копирайтинга у GeekBrains.
Дизайнер
Популярные профессии для удаленной работы – профессии в области дизайна. Благодаря тому, что дизайнеры нужны во многих сферах, эта профессия остается одной из самых востребованных удаленных профессий в России.
Дизайнеры могут трудиться в разных областях:
- веб-дизайнеры разрабатывают дизайн сайтов;
- графические дизайнеры создают логотипы, рекламу, печатную продукцию;
- 2D-художники рисуют объекты, персонажей и фоны в видеоиграх;
- 3D-дизайнеры создают трехмерные объекты;
- моушн-дизайнеры занимаются «оживлением» статических изображений;
- UX/UI-дизайнеры помогают создавать внешне привлекательные приложения.
Профессия дизайнера подойдет в первую очередь тем, кто имеет художественный вкус и любит создавать новое. Поэтому если это про вас, и вы раздумываете, какую профессию освоить для удаленной работы, рассмотрите варианты выше. Обучиться на любую из них можно на онлайн-курсе. Например, у Skillbox.
Зарплата дизайнера зависит от сферы деятельности, но редко бывает ниже 60 000-70 000 рублей.
Разработчик
Среди всех удаленных профессий для мужчин выделяется, конечно, профессия программиста. Программирование – это обширная сфера, в которой каждый может выбрать для себя подходящую специальность. Например, стать веб-разработчиком и создавать сайты или начать работать в игровой индустрии и заниматься разработкой компьютерных или мобильных игр.
Для того, чтобы стать программистом, не нужно получать высшее образование. Лучше учиться на каких-нибудь онлайн-курсах. Это будет и быстрее, и полезнее. Например, есть программы: Fullstack-разработчик на PythonиFullstack-разработчик на JavaScript от Нетологии.
Благодаря развитию технологий профессии в сфере программирования относятся к самым востребованным удаленным профессиям. Зарплаты в ней часто начинаются в районе 80 000-100 000 и могут достигать даже 300 000.
Поэтому если перед вами стоял вопрос, какую работу выбрать удаленно с хорошим достатком, теперь вы знаете на него ответ.
Комьюнити-менеджер
Если вы раздумываете, кем можно работать удаленно без звонков, но при этом взаимодействовать с людьми, рассмотрите профессию комьюнити-менеджера. Его основная задача – формировать сообщество вокруг бренда и взаимодействовать с его аудиторией и делать это через интернет.
Эта профессия отлично подходит для общительных и дружелюбных людей, а также для тех, кого интересует, кем работать удаленно без опыта.
Для того, чтобы начать работать не нужно получать корочку, можно просто пройти онлайн-обучение. Отличный курс, например, предлагает онлайн-школа Нетология.
Комьюнити-менеджеры получают от 50 000-60 000 р.
Оператор ввода данных
Кем работать удаленно без опыта и образования? Такой вопрос часто возникает, у школьников старших классов или студентов. Для вас подойдет профессия оператора ввода данных. Человек на этой должности занимается тем, что обрабатывает информацию и вводит ее в специальные базы.
Главный плюс сферы – то, что к ней относятся профессии для удаленной работы с легким обучением. То есть вам не нужно будет ни высшего образования, ни специализированных курсов. Со всем можно будет разобраться за пару дней.
Должность оператора подойдет в первую очередь усидчивым и терпеливым людям, ведь монотонная работа будет составлять большую часть вашего дня. Ожидать золотых гор на этой должности не стоит, но заработать 30 000-40 000 точно получится.
Режиссер монтажа
К удаленным профессиям будущего относится работа видеомонтажера. Он занимается тем, что монтирует разные кусочки видео и создает из них полноценный ролик.
По этой причине он должен уметь работать специальными программами для монтажа. Помимо владения различным софтом, специалист также должен иметь художественный вкус, быть внимателен к деталям и уметь креативить.
Чтобы стать режиссером монтажа не помешает образование в сфере кинопроизводства, однако достаточно будет и хороших курсов. Например, рассмотрите курс видеомонтажа от GeekBrains или Профессия Режиссер видеомонтажа от Skillbox.
Зарплата у режиссеров монтажа хорошая – в среднем от 60 000 рублей, поэтому, если вы давно думали, на кого выучиться, чтобы работать удаленно, это ваш выбор.
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Продюсер
К профессиям с возможностью удаленной работы относится и профессия продюсера. Его работа заключается в создании и развитии проектов. Это может быть кинофильм, музыкальный альбом или обучающий курс.
Работа продюсером в первую очередь подойдет тем, кто любит организовывать процессы и руководить другими людьми. Также важно быть ответственным и инициативным человеком.
Начать работать в этой сфере можно без высшего образования, однако специальные курсы точно не помешают. Например, Skillbox обучает на продюсера онлайн-курсов.
Заработная плата специалиста зависит от многих параметров, и в первую очередь от прибыли, полученной от проекта. В среднем продюсеры получают около 60 000 рублей, однако могут зарабатывать и 150 000 рублей.
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Блогер
Профессия блогера – ответ на вопрос, какую удаленную работу выбрать без опыта. Для того, чтобы им стать, не нужно будет даже проходить собеседования. Единственное, что требуется — работающий смартфон и желание делиться своими мыслями с миром. Не лишним будет и творческий подход, потому что блогерам нужно постоянно придумывать интересный контент, чтобы удерживать внимание подписчиков.
Зарплата блогеров зависит от них самих, а основной источник их дохода – реклама. Раскрученные могут получать с нее миллионы, микроблогеры зарабатывают по несколько тысяч в месяц.
Сейчас существуют курсы по блоггингу, поэтому если вы не хотите разбираться во всем самостоятельно, онлайн-школы помогут вам стать, например, стрим-блогером или запустить свой подкаст.
Проджект-менеджер
Какую работу можно выполнять удаленно, если вы выбрали для себя сферу менеджмента? Работу проджект-менеджера. Он занимается тем, что контролирует планирование, разработку и завершение конкретного проекта. Например, создания приложения для мобильного телефона.
Часто проджект-менеджеры работают оффлайн, но можно найти и много вакансий удаленной работы.
Специалисту не этой должности необходимы лидерские качества, ответственность и самоконтроль, потому что он управляет командой. Также ему нужно быть коммуникабельным, чтобы взаимодействовать с большим количеством других людей.
Чтобы стать проджект-менеджером, стоит пройти обучение. Например, записаться на Факультет проджект-менеджмента от GeekBrains.
В среднем проджект-менеджер получает не меньше 50 000 рублей, а зарплаты специалистов, занимающихся IT-проектами, могут достигать и 300 000 рублей.
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Методист онлайн-курсов
Кем работать на дому удаленно, если вы любите преподавание, но не хотите становиться репетитором? Рассмотрите профессию методиста онлайн-курсов. Его задача – проектировать курсы, то есть продумывать для них концепцию и программу, готовить учебные материалы, создавать образовательную среду.
Профессия подходит людям, которые умеют работать с большими объемами информации, структурировать ее, а также любят взаимодействовать с другими людьми.
Стать методистом просто: не нужно ни опыта работы, ни высшего образования. Вполне хватит онлайн-курсов. Например, такую программу предлагает Skillbox. Более того, обучение в онлайн-школе – отдельный плюс для этой профессии. Вы уже будете понимать, как работают подобные курсы на практике и сможете применить полученные знания в своей работе.
Начинают специалисты с зарплаты в 30 000-50 000 рублей; со временем их доход может вырасти до 100 000-120 000 рублей.
В целом профессия методиста относится к списку востребованных профессий удаленной работы в интернете, потому что интерес к онлайн-образованию продолжает расти.
Чек-лист
В статье мы поговорили о популярных удаленных профессиях и выяснили, какая удаленная работа актуальна на сегодняшний день. Теперь вы можете сделать свой выбор. Однако для начала предлагаем вам наш чек-лист, который позволит выбрать лучший вариант.
- Подумайте о том, какая сфера вам интересна, какими навыками вы уже обладаете, а каким хотели бы обучиться;
- Посмотрите, какие требования предъявляются к людям тех профессий, которые вы выбрали;
- Найдите людей, которые работают в интересующей вас сфере и пообщайтесь с ними. Выясните, что их устраивает, а что не устраивает в их удаленной работе;
- Посмотрите вакансии, чтобы выяснить, насколько востребована выбранная профессия и насколько вас устраивает доход, который можно с ее помощью получать;
- Пройдите краткосрочные бесплатные курсы, чтобы лучше понять, что вам нужно будет делать;
- Заранее продумайте, какие смежные курсы вы можете пройти, чтобы повысить свою ценность на рынке труда;
- Когд приобретете знания, сразу же пробуйте работать. Не гонитесь за большими деньгами, лучше делайте ставку на опыт. Он окупится в дальнейшем.
Выбирайте любую профессию и начните учиться прямо сейчас