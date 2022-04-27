Востребованные профессии за границей

Список востребованных профессий и работ в эмиграции

Мы собрали список востребованных профессий для иммиграции. Здесь представлены специальности, которые хорошо оплачиваются за рубежом для людей с разным образованием и навыками:

IT-специалисты; Маркетологи; Юристы; Медицинские работники; Инженеры; Строители; Водители; Работники по дому; Педагоги.

IT-специалисты

В эту категорию входит обширный круг профессий. Программисты, тестировщики, дизайнеры, аналитики – крайне желанные и востребованные специальности за рубежом.

Разработчики программного обеспечения – одни из самых нужных работников в странах Европы. Так как большинство технологических процессов строится на обслуживании компьютерами и программами, потребность в высококвалифицированных сотрудниках растет. А IT-специалисты из России считаются одними из лучших по уровню.

Можно выбрать любой язык программирования и найти работу с высоким уровнем дохода при должном опыте.

Обучаться на разработчика не обязательно в вузе. Много онлайн-школ и курсов предоставляют обучение дистанционно и в не очень длительные сроки.

Если вы хорошо разбираетесь в математике, то вам подойдет работа аналитиком или Data Scientist.

Для тех, кто понимал информатику и мог написать простой код на Паскале в школе, стоит попробовать фронтенд или бэкенд разработку. В этих областях есть целый спектр вариантов: вы можете верстать сайты или разрабатывать приложения, работать с ботами и искусственным интеллектом.

Заработная плата в IT за рубежом колеблется в среднем от 3000 до 10 000 долларов.

В Нетологии есть курсы по аналитике, программированию и дизайну.

У SkillBox обширный выбор курсов для гуманитарных специальностей и программистов – по востребованному языку Python, обучение на тестировщиков, для тех, кто хочет работать с искусственным интеллектом, Frontend-разработчиков.

Яндекс.Практикум предлагает курсы по веб-разработке, аналитике данных.

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Маркетолог

В каждой стране требуются сотрудники, которые помогают бизнесу продавать. Именно поэтому очень популярные профессии за границей – маркетологи в разных областях. Они строят стратегии, исследуют рынок, руководят созданием контента. Найти себя в этом деле могут те, кто склонен хорошо анализировать, понимает людей и в какой-то степени умеет продавать.

В США маркетологи особенно в почете. Там их средняя зарплата равна 60 тысячам долларов в год. А доход директора по маркетингу может доходить до 80 тысяч.

При этом обучиться маркетингу можно на своей родине на онлайн-курсах, если вы не получили высшего образования в этой сфере. Там вы можете сделать первые кейсы и получить опыт с местными компаниями.