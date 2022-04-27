Востребованные профессии за границей
Уехать за границу в поисках работы – решение, которое принимают многие молодые люди в России. Более высокие зарплаты, смена обстановки, наличие перспектив для роста и улучшение уровня жизни привлекают российских граждан. Но уехать за границу без образования, опыта работы или навыков может быть не очень просто. В первую очередь стоит задуматься с какой профессией можно уехать за границу, где получить необходимое образование и как подготовиться к переезду. Давайте рассмотрим подробнее список самых востребованных профессий для переезда за границу.
Что нужно знать для трудоустройства в другой стране
В каждой стране есть свои нюансы для трудоустройства. Для начала вам нужно определиться, куда вы хотите переехать и посмотреть, какие профессии востребованы за границей для русских.
- Перед тем как уезжать в другую страну, постарайтесь познакомиться с ней. Если вы не знаете менталитет, законы, цены на жилье, уровни зарплат и рынок труда, то начните изучать информацию через соцсети в сообществах людей, которые уже переехали туда – в телеграм-каналах, группах во вконтакте. Там можно не только почитать информацию, но и задать вопросы лично уже переехавшим людям;
- Самый простой вариант переезда: какая-то зарубежная компания заинтересована в вас как в специалисте, предоставляет вам рабочую визу и организовывает переезд. Для этого нужно быть специалистом узкого профиля, которые востребованы в выбранной стране;
- Чтобы выигрывать на фоне других мигрантов, лучше знать языки – международный английский и местный, если в стране есть свой государственный язык;
- Где искать работу? Изучите все рабочие площадки: соцсети, LinkedIn, найдите сайты биржи труда в той стране, куда хотите переехать, кадровые агентства, поищите вакансии на hh.ru – многие зарубежные компании размещают на российских сайта предложения о работе с возможностью релокации;
- Обдумайте вопрос об образовании. Есть категории работы, где без высшего образования вам не обойтись. Некоторые специальности даже потребуют переобучения по факту переезда. Но также есть ряд профессий, для которых диплом не понадобится, а потребуется лишь опыт работы. Есть также вариант открыть аналог ИП за границей и заниматься любой легальной деятельностью. Например, вы можете стать частным специалистом по ремонту бытовой техники или же открыть свой магазин – для этого образование не понадобится;
- Самое главное при миграции – сбор документов. Изучайте официальные сайты посольств и консульств. Там обычно предоставлена вся информация о необходимых документах для переезда.
Список востребованных профессий и работ в эмиграции
Мы собрали список востребованных профессий для иммиграции. Здесь представлены специальности, которые хорошо оплачиваются за рубежом для людей с разным образованием и навыками:
- IT-специалисты;
- Маркетологи;
- Юристы;
- Медицинские работники;
- Инженеры;
- Строители;
- Водители;
- Работники по дому;
- Педагоги.
IT-специалисты
В эту категорию входит обширный круг профессий. Программисты, тестировщики, дизайнеры, аналитики – крайне желанные и востребованные специальности за рубежом.
Разработчики программного обеспечения – одни из самых нужных работников в странах Европы. Так как большинство технологических процессов строится на обслуживании компьютерами и программами, потребность в высококвалифицированных сотрудниках растет. А IT-специалисты из России считаются одними из лучших по уровню.
Можно выбрать любой язык программирования и найти работу с высоким уровнем дохода при должном опыте.
Обучаться на разработчика не обязательно в вузе. Много онлайн-школ и курсов предоставляют обучение дистанционно и в не очень длительные сроки.
Если вы хорошо разбираетесь в математике, то вам подойдет работа аналитиком или Data Scientist.
Для тех, кто понимал информатику и мог написать простой код на Паскале в школе, стоит попробовать фронтенд или бэкенд разработку. В этих областях есть целый спектр вариантов: вы можете верстать сайты или разрабатывать приложения, работать с ботами и искусственным интеллектом.
Заработная плата в IT за рубежом колеблется в среднем от 3000 до 10 000 долларов.
В Нетологии есть курсы по аналитике, программированию и дизайну.
У SkillBox обширный выбор курсов для гуманитарных специальностей и программистов – по востребованному языку Python, обучение на тестировщиков, для тех, кто хочет работать с искусственным интеллектом, Frontend-разработчиков.
Яндекс.Практикум предлагает курсы по веб-разработке, аналитике данных.
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Маркетолог
В каждой стране требуются сотрудники, которые помогают бизнесу продавать. Именно поэтому очень популярные профессии за границей – маркетологи в разных областях. Они строят стратегии, исследуют рынок, руководят созданием контента. Найти себя в этом деле могут те, кто склонен хорошо анализировать, понимает людей и в какой-то степени умеет продавать.
В США маркетологи особенно в почете. Там их средняя зарплата равна 60 тысячам долларов в год. А доход директора по маркетингу может доходить до 80 тысяч.
При этом обучиться маркетингу можно на своей родине на онлайн-курсах, если вы не получили высшего образования в этой сфере. Там вы можете сделать первые кейсы и получить опыт с местными компаниями.
Юрист
Если у вас есть диплом о высшем юридическом образовании и вы задаете себе вопрос, какие профессии нужны за границей, то юристы – одни из самых высокооплачиваемых специалистов в любой стране.
Для тех, кто знает итальянский язык, хочет жить у моря и готов изучить законы страны – Италия станет прекрасным выбором. Самые популярные там – автоюристы, юристы по разводам и нотариусы. Они могут получать больше 90 тысяч евро в год.
А США юристы получают более 130 000 долларов в год.
Если вы не успели выучиться на юриста, то сейчас есть варианты получения образования дистанционно.
Но все же вам придется проходить переобучение в стране, в которую вы переедете.
Медицинские работники
Профессии, с которыми можно уехать за границу, иметь престиж и высокий уровень оплаты – это медицинские работники и фармацевты. Часто медикам из России нужно переучиваться. Но во многих странах очень ждут хороших русских врачей.
- Самый простой вариант для россиян — Ливия. Туда легко попасть, там довольно неплохой уровень зарплат и можно совершенствовать свои навыки. Но условия труда, конечно, здесь далеки от европейских.
- Польша также хорошо подойдет для страта за рубежом.
- Очень высокие требования к медикам в Великобритании.
- Страны Европы, Канада, США подходят для тех, кто хочет получить профессиональный опыт, знания в более узкой сфере, изучать разговорный язык, растить профессиональные связи, посещать конференции и семинары.
По уровню дохода выигрывают американские врачи. Даже самый низкооплачиваемый семейный врач получает около 14 500 долларов. В Евросоюзе, ситуация обстоит следующим образом:
- Швейцария – 7 800 $;
- Великобритания – 7 000 $;
- Франция – 6 000 $;
- Германия – 5 500 $;
- Италия – 5 200 $;
- Испания – 5 000 $;
- Финляндия – 2 500 $;
- Польша – 1 500 $;
- Литва – 900 $.
Российская средняя зарплата врача составляет около 800 $.
Если у вас есть медобразование, то в США есть возможность пройти переобучение и поступить в резидентуру.
Врачей переобучают в медицинских школах. После окончания студенты сдают экзамены и получают лицензию врача. Срок обучения – от 4-х лет, стоимость учебы – 30-60 тысяч долларов. Резидентура позволяет пройти подготовку в Америке, получить сертификат и работать в одной из американских клиник.
Инженеры
Нужные профессии за границей, в которых всегда есть дефицит кадров, это инженерные специальности. В европейских странах очень дорого учиться на инженеров, поэтому действительно хороших специалистов там не хватает. При этом развитое производство постоянно требует притока сотрудников.
Так что квалифицированный инженер будет нарасхват в Европе. Вероятно, может понадобиться подтверждение квалификации или переобучение по стандартам страны на базе имеющегося у вас образования.
Больше всего инженеров требуется в сфере автомобилестроения, нефтегазодобывающей сфере, в аэрокосмической отрасли.
Например, в Австрии в перечень вакансий для механиков, техников и прочих инженеров, входит 23 специальности, включая даже специалистов по системам охлаждения и обогрева. В стране ввели новую систему трудоустройства, благодаря чему вероятность получить работу у иностранных работников существенно выросла.
В среднем инженеры за границей получают около 43 000 долларов в год.
В Германии они получают порядка 4000 евро в месяц, а через 6-7 лет работы — уже 5000-6000 евро.
Конечно, не стоит забывать, что при приеме на работу предпочтение отдадут специалистам с опытом работы и профильным образованием, а также со свободным знанием языка. Отдельным преимуществом будет знание языка страны. Высокие шансы на трудоустройство у специалистов с минимум двухлетним опытом работы.
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Водители
Лучшие профессии для эмиграции людей, у которых есть права категории Е, – водители. Вы сможете получить работу в любой стране. Несмотря на то что это непростой труд, условия за рубежом все-таки мягче, а оборудование лучше. Водители и дальнобойщики работают в соответствии с нормами труда и отдыха, они получают социальные выплаты. Можно выбрать одну из множества отраслей – перевозка людей или грузов, перевозки на дальние или ближние расстояния и многое другое.
Так что для российских дальнобойщиков и выходцев из стран СНГ будет несложно найти работу за границе, особенно в Европе. Достаточно лишь иметь права категории Е и знать английский язык.
Получают водители и дальнобойщики в районе 1300-2000 долларов в месяц.
Работники по дому
Востребованные профессии за границей — это не только высококвалифицированные специалисты в узкой сфере, но и простые помощники по дому. К ним относятся няни, сиделки, садовники, уборщицы и так далее. Здесь очень важно иметь хорошие рекомендации от предыдущих работодателей, если они есть.
Чтобы быть сиделкой и ухаживать за больными, потребуется медицинское подтвержденное образование.
Довольно легко можно найти работу по дому в США, Великобритании, Германии и Канаде. Кроме заработной платы, работодатель компенсирует также и плату за проживание и питание.
У помощников по дому, как правило, есть выходной раз в неделю. Доход варьируется от характера работы, страны, владения языков — от 700 до 2500 долларов в месяц.
Педагоги
Хорошие учителя в школах, воспитатели в детские сады и преподаватели в вузах требуется всегда. В этой сфере практически всегда нужны кадры. Но, конечно, ваш уровень профессионализма должен быть достаточно высоким, чтобы выбрали именно вас. Дипломы, курсы переподготовки, повышения квалификации помогут вам, но придется подтверждать все документы об образовании и хорошо знать язык.
Уровень зарплат отличается по странам:
- В Европе педагоги получают в районе 3000 евро в месяц;
- Во Франции, Финляндии, Италии, Норвегии — до 2500 евро в месяц;
- Меньше всего учителя получат в Польше и Чехии — в районе 700-800 евро.
Для переезда и получения работы обязательно нужно получить международный сертификат на знание языка (EFL, TEFL, ESL, TESL и TESOL), с которым вы устроитесь куда угодно.
Кстати, очень популярны русские учителя в азиатских странах – Корее, Китае Японии. Там педагогам платят очень достойно – средняя зарплата около 2600 долларов.
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Чек-лист для тех, кто хочет переехать
- Выберите страну для переезда;
- Начните изучать информацию о стране через соцсети – от уехавших туда соотечественников;
- Подтяните английский и начните изучать местный язык, если он требуется;
- Изучите, какие документы вам нужны для переезда;
- Подтвердите свой диплом, если он котируется за рубежом.
- Если требуется переобучение, выберите специальность и найдите курсы или школы онлайн или в стране, куда вы планируете ехать.
- Соберите все необходимые документы. Найти списки можно на официальных сайтах консульств.
- Заранее найдите варианты жилья.
Выбрали страну, куда езжать? А теперь начните учиться на профессию мечты