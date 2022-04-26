Экономика
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#Экономика

Новые востребованные профессии

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация на рынке труда меняется. На смену одним профессиям приходят более востребованные. Как не попасть в ситуацию, когда ваша профессия внезапно оказывается устаревшей и ненужной? Изучить тенденции развития рынка, чтобы понять, какие специальности будут на пике популярности в ближайшие годы. 

Мы решили узнать, какие новые профессии появились за последние годы. Для этого составили рейтинг востребованных профессий, которые точно не потеряют актуальности еще минимум 5-10 лет.

Как оценить перспективность профессии

Чтобы понять, какие новые профессии в современном мире будут востребованными в ближайшем будущем, оценим ситуацию на рынке труда и жизни общества в целом. Все популярнее становится сфера IT. Эксперты утверждают, что эта тенденция только укрепится в ближайшее время. 

Вот еще несколько сфер, которые более всего нуждаются в специалистах:

  • медицина;
  • сельское хозяйство;
  • образование;
  • добывающая отрасль;
  • тяжелая промышленность;
  • коммерческая деятельность.

Вместе с тем наблюдается большое количество невостребованных профессий: юристы, экологи, психологи, политологи, востоковеды, экономисты. 

При выборе профессии отталкивайтесь от своих интересов и подумайте,в какой сфере вы могли бы их применить. Если вам нравится работать с текстом, то попробуйте себя в роли копирайтера или контент-менеджера. Творческим людям наверняка понравится профессия дизайнера или креативного директора.

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dpa/Global Look Press

Лучшие востребованные профессии в ближайшем будущем

Специалисты «Атласа профессий» создали список, в который вошли профессии будущего, новые и перспективные. В нем есть такие специальности, как:

  1. биоэтик;
  2. архитектор территорий;
  3. архитектор живых систем;
  4. разработчик систем энергопотребления;
  5. проектировщик личной безопасности;
  6. дизайнер эмоций;
  7. проектировщик нейроинтерфейсов;
  8. космобиолог;
  9. метеоэнергетик;
  10. ГМО-агроном;
  11. эксперт персонифицированной медицины;
  12. оператор медицинских роботов;
  13. сельскохозяйственный эколог;
  14. дизайнер носимых энергоустройств;
  15. менеджер космотуризма.

Мы составили собственный рейтинг и включили в него самые новые профессии в России, которые появились за последние 5 лет. 

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SEO-специалист

Занимается продвижением сайтов в поисковых системах. Основная задача «сеошника» – оптимизировать работу сайта и поднять его как можно выше в списке поисковой выдачи. Востребованность таких специалистов растет, так как повышается интерес к интернет-торговле и переводу бизнеса в онлайн-формат. Какими качествами должен обладать SEO-специалист:

  • усидчивость;
  • умение собирать и анализировать информацию;
  • логическое мышление;
  • организованность;
  • ответственность.

Получить профессию сео-специалиста можно на онлайн-курсах. Там вы не только изучите теорию, но и сможете применить полученные знания на практике. Популярные курсы: 

Уровень заработной платы: 40 000 рублей – 100 000 рублей.

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Робототехник

Сейчас уже никого не удивишь наличием робота-пылесоса или робота-мойщика окон. Электронные помощники прочно вошли в нашу жизнь, а вместе с тем возросла необходимость в робототехниках. Эти специалисты занимаются разработкой, созданием и обслуживанием роботов и робототехнических систем. Робототехник должен обладать знаниями механики, программирования, электроники, машинного обучения. 

Где учиться: МГТУ, МЭИ, МИФИ, РГУ им.Косыгина, МГУПП. 

Уровень заработной платы: 80 000 рублей – 120 000 рублей.

Специалист по кибербезопасности

Сохранность информации – одна из важных составляющих комфортной жизни в современном обществе. Именно от защищенности информации в торговых системах, бизнесе и финансовой сфере, во многом зависит благополучие людей. Противостоят хакерам и киберпреступлениям специалисты по кибербезопасности. Вот какими качествами должен обладать этот профессионал:

  • способность аналитически мыслить;
  • умение работать с большими массивами информации;
  • внимательность и высокий уровень концентрации.

Получить профессию можно в вузах или на онлайн-курсах:

Уровень заработной платы: 50 000 рублей – 120 000 рублей.

Пройти курс по кибербезопасности со скидкой до 30%

Keystone Press Agency/Global Look Press

Оператор управления беспилотными летательными аппаратами

Если недавно дроны были чем-то из разряда удивительных изобретений, то сегодня беспилотники используются во многих отраслях. Они незаменимы для картографии и геодезии, сельского хозяйства, кинематографа и даже пожаротушения. Управляют такими аппаратами специальные операторы или внешние пилоты. 

Специалист следит за техническим состоянием дрона, контролирует с земли весь процесс полета, выполняет задания диспетчера и ведет сбор необходимой информации. Оператор БПЛА должен обладать высокой скоростью реакции, отличной моторикой, вниманием к деталям, стрессоустойчивостью.

Где учиться: МАИ, МГТУ им. Баумана, или на курсах, которые предлагают официальные дилеры по продаже и обслуживанию беспилотников.

Уровень зарплат оператора дрона: 40 000 рублей – 150 000 рублей.

Биоинженер

Биоинженерия – сравнительно новое направление науки, которое возникло на стыке нанотехнологий, генной инженерии и биологии. Эти специалисты трудятся над разработкой новых технологий для решения медицинских проблем. Востребованность в биоинженерах с каждым годом растет, а перспективных специалистов активно ищут зарубежные компании. Профессия подойдет людям с высоким интеллектом, склонностью к аналитическому мышлению и любовью к естественным наукам. 

Где учиться: МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, МИФИ и других.

Уровень заработной платы: 30 000 рублей – 200 000 рублей и выше, в зависимости от уровня квалификации.

dpa/Global Look Press

IT-медик

Специалисты в области IT-медицины занимаются разработкой программного обеспечения для медицинского оборудования, собирают и анализируют большие объемы информации для медицинских баз данных, работают над созданием новых методов диагностики и лечения. Современная медицина не стоит на месте, а значит, потребность в таких специалистах будет только расти. 

IT-медик должен в совершенстве знать не только медицину, но и информатику, уметь работать с большими объемами данных и систематизировать информацию. 

Где учиться: МГТУ им. Баумана, Первый МГМУ, МИРЭА, НИУ ИТМО.

Уровень заработной платы: от 100 000 рублей и выше.

Digital-маркетолог

Многие компании стремятся к цифровизации своего бизнеса и его переносу в интернет-пространство. Одновременно с этим растет потребность в digital-маркетологах – специалистах, которые отвечают за привлечение и удержание клиентов, а также продвижение товаров и услуг в Сети. 

Маркетолог занимается исследованием рынка, проводит анализ продаж, разрабатывает и реализует маркетинговую стратегию. Чтобы стать профессионалом в этой сфере, понадобятся следующие качества и навыки: коммуникабельность, аналитический склад ума, глубокое знание маркетинга, быстрая обучаемость и умение работать в команде.

Получить профессию digital-маркетолога можно на онлайн-курсах:

Уровень заработной платы: 50 000 рублей – 150 000 рублей.

Купить курс по digital-маркетингу со скидкой до 30%

dpa/Global Look Press

Инженер по 3D-печати

Трехмерная печать становится все более массовой, не за горами то время, когда 3D-принтеры займут место в каждом доме и будут использоваться для бытовых нужд. Инженер по 3D-печати занимается не только созданием трехмерных моделей, но и разработкой программного обеспечения, техническим сопровождением процесса, проектированием новых макетов, обслуживанием оборудования. 

Этот специалист должен обладать такими навыками, как усидчивость, внимательность к деталям и широким кругозором. Помимо этого важно знание технического иностранного языка и наличие технического образования.

Где учиться: МИФИ, РГУ нефти и газа, Московский Политех

Уровень заработной платы: 40 000 рублей – 70 000 рублей

Менеджер маркетплейсов

Рынок маркетплейсов в России стремительно развивается, поэтому не удивительно, что компании-продавцы стали нуждаться в специалистах, которые взяли бы на себя работу с этой сферой. Менеджер маркетплейсов занимается продвижением магазинов на торговых площадках, заполняет карточки товаров, ведет статистику продаж, работает с отзывами клиентов. Этот специалист должен знать специфику и особенности работы каждого маркетплейса, разбираться в технологии продаж и принципах работы электронной торговли.

Отучиться на менеджера маркетплейсов можно не выходя из дома, на онлайн-курсах:

Уровень заработной платы: 25 000 рублей – 50 000 рублей.

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Новые интересные профессии требуют многозадачности, способности быстро подстраиваться под изменяющиеся условия и умения работать на стыке отраслей. Также не забывайте, что построить успешную карьеру получится только у специалиста с достаточным уровнем квалификации. Поэтому постарайтесь выбрать качественные курсы дополнительного образования и уделять достаточно времени изучению выбранной области.

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