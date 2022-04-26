Новые востребованные профессии
Ситуация на рынке труда меняется. На смену одним профессиям приходят более востребованные. Как не попасть в ситуацию, когда ваша профессия внезапно оказывается устаревшей и ненужной? Изучить тенденции развития рынка, чтобы понять, какие специальности будут на пике популярности в ближайшие годы.
Мы решили узнать, какие новые профессии появились за последние годы. Для этого составили рейтинг востребованных профессий, которые точно не потеряют актуальности еще минимум 5-10 лет.
Как оценить перспективность профессии
Чтобы понять, какие новые профессии в современном мире будут востребованными в ближайшем будущем, оценим ситуацию на рынке труда и жизни общества в целом. Все популярнее становится сфера IT. Эксперты утверждают, что эта тенденция только укрепится в ближайшее время.
Вот еще несколько сфер, которые более всего нуждаются в специалистах:
- медицина;
- сельское хозяйство;
- образование;
- добывающая отрасль;
- тяжелая промышленность;
- коммерческая деятельность.
Вместе с тем наблюдается большое количество невостребованных профессий: юристы, экологи, психологи, политологи, востоковеды, экономисты.
При выборе профессии отталкивайтесь от своих интересов и подумайте,в какой сфере вы могли бы их применить. Если вам нравится работать с текстом, то попробуйте себя в роли копирайтера или контент-менеджера. Творческим людям наверняка понравится профессия дизайнера или креативного директора.
Лучшие востребованные профессии в ближайшем будущем
Специалисты «Атласа профессий» создали список, в который вошли профессии будущего, новые и перспективные. В нем есть такие специальности, как:
- биоэтик;
- архитектор территорий;
- архитектор живых систем;
- разработчик систем энергопотребления;
- проектировщик личной безопасности;
- дизайнер эмоций;
- проектировщик нейроинтерфейсов;
- космобиолог;
- метеоэнергетик;
- ГМО-агроном;
- эксперт персонифицированной медицины;
- оператор медицинских роботов;
- сельскохозяйственный эколог;
- дизайнер носимых энергоустройств;
- менеджер космотуризма.
Мы составили собственный рейтинг и включили в него самые новые профессии в России, которые появились за последние 5 лет.
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SEO-специалист
Занимается продвижением сайтов в поисковых системах. Основная задача «сеошника» – оптимизировать работу сайта и поднять его как можно выше в списке поисковой выдачи. Востребованность таких специалистов растет, так как повышается интерес к интернет-торговле и переводу бизнеса в онлайн-формат. Какими качествами должен обладать SEO-специалист:
- усидчивость;
- умение собирать и анализировать информацию;
- логическое мышление;
- организованность;
- ответственность.
Получить профессию сео-специалиста можно на онлайн-курсах. Там вы не только изучите теорию, но и сможете применить полученные знания на практике. Популярные курсы:
- SkillBox: 344 онлайн-урока за 2 846р в месяц;
- Нетология: длительность 7 месяцев, 54 600 рублей;
- TexTerra: 6 лекций за 14 000 рублей;
- Международная школа профессий: 20 800 рублей.
Уровень заработной платы: 40 000 рублей – 100 000 рублей.
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Робототехник
Сейчас уже никого не удивишь наличием робота-пылесоса или робота-мойщика окон. Электронные помощники прочно вошли в нашу жизнь, а вместе с тем возросла необходимость в робототехниках. Эти специалисты занимаются разработкой, созданием и обслуживанием роботов и робототехнических систем. Робототехник должен обладать знаниями механики, программирования, электроники, машинного обучения.
Где учиться: МГТУ, МЭИ, МИФИ, РГУ им.Косыгина, МГУПП.
Уровень заработной платы: 80 000 рублей – 120 000 рублей.
Специалист по кибербезопасности
Сохранность информации – одна из важных составляющих комфортной жизни в современном обществе. Именно от защищенности информации в торговых системах, бизнесе и финансовой сфере, во многом зависит благополучие людей. Противостоят хакерам и киберпреступлениям специалисты по кибербезопасности. Вот какими качествами должен обладать этот профессионал:
- способность аналитически мыслить;
- умение работать с большими массивами информации;
- внимательность и высокий уровень концентрации.
Получить профессию можно в вузах или на онлайн-курсах:
- SkillBox: длительность 24 месяца, 5 738 рублей в месяц;
- GeekBrains: длительность 12 месяцев, 4 662 рублей в месяц;
- Нетология: длительность 15 месяцев, 120 000 рублей.
Уровень заработной платы: 50 000 рублей – 120 000 рублей.
Оператор управления беспилотными летательными аппаратами
Если недавно дроны были чем-то из разряда удивительных изобретений, то сегодня беспилотники используются во многих отраслях. Они незаменимы для картографии и геодезии, сельского хозяйства, кинематографа и даже пожаротушения. Управляют такими аппаратами специальные операторы или внешние пилоты.
Специалист следит за техническим состоянием дрона, контролирует с земли весь процесс полета, выполняет задания диспетчера и ведет сбор необходимой информации. Оператор БПЛА должен обладать высокой скоростью реакции, отличной моторикой, вниманием к деталям, стрессоустойчивостью.
Где учиться: МАИ, МГТУ им. Баумана, или на курсах, которые предлагают официальные дилеры по продаже и обслуживанию беспилотников.
Уровень зарплат оператора дрона: 40 000 рублей – 150 000 рублей.
Биоинженер
Биоинженерия – сравнительно новое направление науки, которое возникло на стыке нанотехнологий, генной инженерии и биологии. Эти специалисты трудятся над разработкой новых технологий для решения медицинских проблем. Востребованность в биоинженерах с каждым годом растет, а перспективных специалистов активно ищут зарубежные компании. Профессия подойдет людям с высоким интеллектом, склонностью к аналитическому мышлению и любовью к естественным наукам.
Где учиться: МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, МИФИ и других.
Уровень заработной платы: 30 000 рублей – 200 000 рублей и выше, в зависимости от уровня квалификации.
IT-медик
Специалисты в области IT-медицины занимаются разработкой программного обеспечения для медицинского оборудования, собирают и анализируют большие объемы информации для медицинских баз данных, работают над созданием новых методов диагностики и лечения. Современная медицина не стоит на месте, а значит, потребность в таких специалистах будет только расти.
IT-медик должен в совершенстве знать не только медицину, но и информатику, уметь работать с большими объемами данных и систематизировать информацию.
Где учиться: МГТУ им. Баумана, Первый МГМУ, МИРЭА, НИУ ИТМО.
Уровень заработной платы: от 100 000 рублей и выше.
Digital-маркетолог
Многие компании стремятся к цифровизации своего бизнеса и его переносу в интернет-пространство. Одновременно с этим растет потребность в digital-маркетологах – специалистах, которые отвечают за привлечение и удержание клиентов, а также продвижение товаров и услуг в Сети.
Маркетолог занимается исследованием рынка, проводит анализ продаж, разрабатывает и реализует маркетинговую стратегию. Чтобы стать профессионалом в этой сфере, понадобятся следующие качества и навыки: коммуникабельность, аналитический склад ума, глубокое знание маркетинга, быстрая обучаемость и умение работать в команде.
Получить профессию digital-маркетолога можно на онлайн-курсах:
Уровень заработной платы: 50 000 рублей – 150 000 рублей.
Инженер по 3D-печати
Трехмерная печать становится все более массовой, не за горами то время, когда 3D-принтеры займут место в каждом доме и будут использоваться для бытовых нужд. Инженер по 3D-печати занимается не только созданием трехмерных моделей, но и разработкой программного обеспечения, техническим сопровождением процесса, проектированием новых макетов, обслуживанием оборудования.
Этот специалист должен обладать такими навыками, как усидчивость, внимательность к деталям и широким кругозором. Помимо этого важно знание технического иностранного языка и наличие технического образования.
Где учиться: МИФИ, РГУ нефти и газа, Московский Политех
Уровень заработной платы: 40 000 рублей – 70 000 рублей
Менеджер маркетплейсов
Рынок маркетплейсов в России стремительно развивается, поэтому не удивительно, что компании-продавцы стали нуждаться в специалистах, которые взяли бы на себя работу с этой сферой. Менеджер маркетплейсов занимается продвижением магазинов на торговых площадках, заполняет карточки товаров, ведет статистику продаж, работает с отзывами клиентов. Этот специалист должен знать специфику и особенности работы каждого маркетплейса, разбираться в технологии продаж и принципах работы электронной торговли.
Отучиться на менеджера маркетплейсов можно не выходя из дома, на онлайн-курсах:
- Нетология: 2.5 месяца, 39 000 рублей;
- SkillBox: 4 месяца, 54 900 рублей;
- Академия маркетинга: 7 недель, 27 000 рублей.
Уровень заработной платы: 25 000 рублей – 50 000 рублей.
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Новые интересные профессии требуют многозадачности, способности быстро подстраиваться под изменяющиеся условия и умения работать на стыке отраслей. Также не забывайте, что построить успешную карьеру получится только у специалиста с достаточным уровнем квалификации. Поэтому постарайтесь выбрать качественные курсы дополнительного образования и уделять достаточно времени изучению выбранной области.