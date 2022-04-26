Новые востребованные профессии

Ситуация на рынке труда меняется. На смену одним профессиям приходят более востребованные. Как не попасть в ситуацию, когда ваша профессия внезапно оказывается устаревшей и ненужной? Изучить тенденции развития рынка, чтобы понять, какие специальности будут на пике популярности в ближайшие годы.

Мы решили узнать, какие новые профессии появились за последние годы. Для этого составили рейтинг востребованных профессий, которые точно не потеряют актуальности еще минимум 5-10 лет.

Как оценить перспективность профессии

Чтобы понять, какие новые профессии в современном мире будут востребованными в ближайшем будущем, оценим ситуацию на рынке труда и жизни общества в целом. Все популярнее становится сфера IT. Эксперты утверждают, что эта тенденция только укрепится в ближайшее время.

Вот еще несколько сфер, которые более всего нуждаются в специалистах:

медицина;

сельское хозяйство;

образование;

добывающая отрасль;

тяжелая промышленность;

коммерческая деятельность.

Вместе с тем наблюдается большое количество невостребованных профессий: юристы, экологи, психологи, политологи, востоковеды, экономисты.

При выборе профессии отталкивайтесь от своих интересов и подумайте,в какой сфере вы могли бы их применить. Если вам нравится работать с текстом, то попробуйте себя в роли копирайтера или контент-менеджера. Творческим людям наверняка понравится профессия дизайнера или креативного директора.