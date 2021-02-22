«Мой лингвистический перформанс выглядит жалко». «Матч ТВ» выпустил рекламу с отсылками к запрету англицизмов
В ней Георгий Черданцев играет Шерлока Холмса, который учит русский язык. Он повторяет слова «передача», «вратарь», «тренер». Потом к Черданцеву заходит Доктор Ватсон (Тимур Журавель), который спрашивает: «Вы повышаете скиллы для раскрытия нового дела?»
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Черданцев говорит, что учит язык для души, а потом повторяет слово «мастерство» вместо «скиллзов»:
«Какая богатая палитра звуков! А какое произношение! Сколько в языке экспрессии и красоты! Не то, что у нас в английском, Ватсон. Деф, реф... Как будто прервали на полуслове».
Журавель пытается прочитать слово «полузащитник», сдается и говорит: «Боюсь, мой лингвистический перформанс выглядит жалко».
Черданцев: «Перформанс…Представление!»
А в конце ролика появляется Денис Казанский, который предлагает овсянку.
Вся реклама – отсылка к истории начала года, когда появилась инсайд, что теперь комментаторам «Матч ТВ» запрещено употреблять англицизмы (как раз, например, слова «перформанс» и «скилл»). Вот тут подробнее об этой истории.
Генеральный продюсер канала Тина Канделаки подтвердила, что комментаторам рекомендовано воздержаться от англицизмов, но если контекст требует их произнести, то тогда можно.
А Георгий Черданцев в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что поддерживает решение руководства:
«В моем лексиконе нет англицизмов. Между прочим, список этот – предварительный, в стадии согласования, и никак не должен был попасть в открытый доступ. К сожалению, наши новые сотрудники пока не научились пользоваться конфиденциальной информацией.
Но! Как дипломированный филолог должен сказать, что за речью нужно следить внимательно. За три часа, что мы с вами беседуем, я, кажется, ни одного англицизма не произнес»