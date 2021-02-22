«Мой лингвистический перформанс выглядит жалко». «Матч ТВ» выпустил рекламу с отсылками к запрету англицизмов

В ней Георгий Черданцев играет Шерлока Холмса, который учит русский язык. Он повторяет слова «передача», «вратарь», «тренер». Потом к Черданцеву заходит Доктор Ватсон (Тимур Журавель), который спрашивает: «Вы повышаете скиллы для раскрытия нового дела?»

Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола

Черданцев говорит, что учит язык для души, а потом повторяет слово «мастерство» вместо «скиллзов»:

«Какая богатая палитра звуков! А какое произношение! Сколько в языке экспрессии и красоты! Не то, что у нас в английском, Ватсон. Деф, реф... Как будто прервали на полуслове».