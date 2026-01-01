Георгий Черданцев

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«Мой лингвистический перформанс выглядит жалко». «Матч ТВ» выпустил рекламу с отсылками к запрету англицизмов
#Матч ТВ
Черданцев и Генич уезжали с «Энфилда» на автобусе. Внутри сидели фанаты «Ливерпуля» и смотрели обзор с их комментариями
#Матч ТВ
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