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Матч ТВ
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Матч ТВ
Дата запуска
1 ноября 2015 г.
Факт
Был создан по предложению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера
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«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
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#Тина Канделаки
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Мы подобрали синонимы к запретным англицизмам «Матч ТВ». Нравится такой язык?
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Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное
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