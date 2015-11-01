Матч ТВ

Дата запуска
1 ноября 2015 г.
Факт
Был создан по предложению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера
Лента
Материалы
Новости
Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
#Feduk
«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
#Матч ТВ
Как «Матч ТВ» сохранил права на РПЛ без тендера. Участники говорят о больших деньгах, зрители – массово возмущаются
#РПЛ
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
РПЛ впервые объявила тендер на права трансляций. Денег точно станет больше. Но, похоже, у «Матч ТВ» есть только один-два конкурента
#РПЛ
Главная загадка Канделаки на «Матч ТВ» – почему вообще человек вне спорта возглавил спортивный канал
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#Тина Канделаки
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Главное про уход Нобеля с «Матч ТВ»: о чем это интервью, что говорят Канделаки и комментаторы, почему вообще мы опять узнаем про Мамаева и его жену
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#Нобель Арустамян
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Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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#Александр Шмурнов
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Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок
#Формула 1
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Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ
«Наш долг – верить в бога и болеть за Россию». Лучшие цитаты Бузовой из того самого эфира «Матч ТВ»
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#Ольга Бузова
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Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
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#Ольга Бузова
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«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Ведущие «Матч ТВ» дважды оговорились в фамилии Розанова. «Матч Премьер» показал ретро-матч с комментарием Орлова
#Юрий Розанов
«Человек должен говорить так, чтобы ему верили». Мудрость Юрия Розанова – в цитатах
#Юрий Розанов
«Мой лингвистический перформанс выглядит жалко». «Матч ТВ» выпустил рекламу с отсылками к запрету англицизмов
#Матч ТВ
«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта
#Матч ТВ
«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта
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#НХЛ
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Мы подобрали синонимы к запретным англицизмам «Матч ТВ». Нравится такой язык?
#Матч ТВ
«Матч ТВ» запретил комментаторам употреблять англицизмы. Это инициатива Миллера
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#Матч ТВ
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«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
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#Лига чемпионов
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Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»
#Александр Жаров
💞 Ведущая «Матч ТВ» согласилась стать женой во время прямого эфира
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#Матч ТВ
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Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное
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#Роман Широков
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Как спортивные медиа работают без спорта? Рассказывают Sports.ru, «Спорт-Экспресс», Василий Уткин и другие
#коронавирус
Прошли сутки – вместо хоккея все говорят только про трансляцию «Матч ТВ»
#Матч ТВ
«Я становлюсь еще мокрее». Корреспондент «Матч ТВ» продолжал прямое включение, хотя его поливало водой
#Матч ТВ
Черданцев и Генич уезжали с «Энфилда» на автобусе. Внутри сидели фанаты «Ливерпуля» и смотрели обзор с их комментариями
#Матч ТВ