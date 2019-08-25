«Я становлюсь еще мокрее». Корреспондент «Матч ТВ» продолжал прямое включение, хотя его поливало водой

Перед игрой ЦСКА и «Ахмата» на канале «Матч ТВ» показали прямое включение корреспондента Евгения Евневича с «ВЭБ Арены». Когда Евневич говорил, на газоне работала пушка для полива поля. В какой-то момент она повернулась в сторону Евневича и он оказался под струей воды. Пытался говорить быстрее, но все равно не укрылся.

«Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрым, потому что поле начинают поливать. Буду говорить максимально быстро. Илья Помазун… И я становлюсь еще мокрее, мокрее, но все равно продолжаю свой эфир. Красота», – сказал Евневич. «Там был хороший свет», – такой фразой он потом отреагировал в твиттере. Выглядело это вот так: