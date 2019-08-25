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«Я становлюсь еще мокрее». Корреспондент «Матч ТВ» продолжал прямое включение, хотя его поливало водой

25 августа 2019, 17:35

Перед игрой ЦСКА и «Ахмата» на канале «Матч ТВ» показали прямое включение корреспондента Евгения Евневича с «ВЭБ Арены». Когда Евневич говорил, на газоне работала пушка для полива поля. В какой-то момент она повернулась в сторону Евневича и он оказался под струей воды. Пытался говорить быстрее, но все равно не укрылся. 

«Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрым, потому что поле начинают поливать. Буду говорить максимально быстро. Илья Помазун… И я становлюсь еще мокрее, мокрее, но все равно продолжаю свой эфир. Красота», – сказал Евневич. «Там был хороший свет», – такой фразой он потом отреагировал в твиттере. Выглядело это вот так:

Запись этого фрагмента включения опубликовал у себя в твиттере корреспондент «Матч ТВ» Денис Казанский. Через полтора часа после публикации пост в твиттере Казанского собрал 798 лайков и 148 ретвитов. Скриншот с Евневичем и водой выложил в твиттер и Константин Генич. Он сделал это на шесть минут раньше Казанского, но видео разошлось явно лучше (47 лайков, 2 ретвита).

Все фото: твиттер Константина Генича
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