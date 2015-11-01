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Матч ТВ
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Матч ТВ
Дата запуска
1 ноября 2015 г.
Факт
Был создан по предложению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера
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«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
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