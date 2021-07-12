Матч ТВ
Тина Канделаки
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#Матч ТВ #Тина Канделаки

Годовой доход «Матч ТВ» – пять миллиардов рублей. Об этом рассказала Канделаки

вчера, 16:15

Цитата генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки:

«Что касается сухих цифр: мы движемся в плане даже в период пандемии, даже в отсутствие игр сборной на Евро. Озвучу впервые – благодаря невероятной команде Кати Веселковой, которая возглавляет сейлс-хаус «Газпром медиа», мы можем сказать, что доход «Матч ТВ» в год составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте.

Подчеркну – мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби».

  • Телеканал «Матч ТВ» появился в ноябре 2015 года. Его запуск поддержал Владимир Путин.
  • В 2016 и 2017 годах телеканал получил премии ТЭФИ в двух номинациях.
Источник:
«Матч ТВ»
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