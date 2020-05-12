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#Матч ТВ #Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы

«Матч ТВ» продлил контракт с УЕФА на показ еврокубков до 2024 года

12 мая 2020, 13:10

Новое соглашение – до конца сезона-2023/24.

В пакет вошли права на трансляцию не только Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и третьего еврокубка – Лиги конференций, запуск которого планируется с сезона-2021/22.

«Новое соглашение – не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы», – сказал гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. 

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