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#Матч ТВ #РПЛ #Футбол #Спартак #Локомотив

«Матч ТВ» не показал начало игры «Локомотива» и «Спартака». Вместо футбола – баскетбол и реклама

27 октября 2019, 17:45

В РПЛ два московских дерби начались одновременно. Игру ЦСКА и «Динамо» показывал канал «Матч Премьер». Трансляцию встречи «Локомотива» и «Спартака» взял «Матч ТВ». В 16:30 футбола на общедоступном канале не было – там завершалась встреча баскетбольного «Зенита» и «Локомотива-Кубани» (80:86). После этого на несколько минут включилась реклама.

Показ игры «Спартака» и «Локомотива» начали только на 12-й минуте. Вот эмоции фанатов:

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