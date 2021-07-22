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#АПЛ #Матч ТВ

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет АПЛ с сезона-2022/23. Канал анонсировал это через пранк в телеграм-канале

3 часа назад

АПЛ возвращается на «Матч ТВ». Сейчас эксклюзивными правами на показ владеет Okko.

Теперь «Матч ТВ» официально объявил, что эксклюзивно покажет матчи АПЛ с сезона-2022/23. Это долгосрочное соглашение, но конкретные сроки не называются.

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин сказал: «Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира – на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!»

Перед официальным объявлением в телеграм-канале «Матч ТВ» был запущен пранк. Появилось сообщение: «Сегодня меня отстранили тупые редкостные идиоты. А почему люди, не адекватные манагеры абсолютно тупые, чувствуют такую власть? Желаю деградировать и тупеть ежедневно».

«Смотри АПЛ на Матч ТВ. Ждите» – такое предложение складывалось из первых букв в словах этого поста. Сейчас пост удален.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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