«Матч ТВ» эксклюзивно покажет АПЛ с сезона-2022/23. Канал анонсировал это через пранк в телеграм-канале

АПЛ возвращается на «Матч ТВ». Сейчас эксклюзивными правами на показ владеет Okko.

Теперь «Матч ТВ» официально объявил, что эксклюзивно покажет матчи АПЛ с сезона-2022/23. Это долгосрочное соглашение, но конкретные сроки не называются.

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин сказал: «Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира – на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на «Матч»! It’s coming home!»

Перед официальным объявлением в телеграм-канале «Матч ТВ» был запущен пранк. Появилось сообщение: «Сегодня меня отстранили тупые редкостные идиоты. А почему люди, не адекватные манагеры абсолютно тупые, чувствуют такую власть? Желаю деградировать и тупеть ежедневно».

«Смотри АПЛ на Матч ТВ. Ждите» – такое предложение складывалось из первых букв в словах этого поста. Сейчас пост удален.