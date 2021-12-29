«Матч ТВ» будет основным вещателем финала ЛЧ-2022. Канал назвал это первым случаем, когда УЕФА не нанял сторонний продакшн

«Матч ТВ» анонсировал трансляцию финала Лиги чемпионов в Петербурге, которую канал проведет самостоятельно. Традиционно УЕФА нанимает сторонний международный продакшн (и каналы используют его трансляцию в своих эфирах), но теперь за картинку полностью будет отвечать «Матч ТВ».

Продюсер канала Сергей Акулилнин назвал это «нереальным прорывом» для российского ТВ. По его словам, прежде УЕФА не доверял финал национальным вещателям – только матчи домашних команд в ЛЧ.

«Ответственность большая, требования высокие – весь состав бригады на 28 мая 2022 года сформирован уже сейчас практически поименно – от режиссеров до инженеров», – написал Акулинин. Эта бригада уже работает на матча «Зенита» и «Спартака» в еврокубках и РПЛ, готовясь к трансляции.

Петербург впервые примет финал Лиги чемпионов. Пока на турнире закончился групповой этап и сформировались пары 1/8 финала.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» примет «Реал» 15 февраля, днем позже сыграют «Интер» и «Ливерпуль»