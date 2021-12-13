Лига чемпионов
Расписание плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» примет «Реал» 15 февраля, днем позже сыграют «Интер» и «Ливерпуль»
вчера, 22:22
13 декабря определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. К вечеру стало известно расписание.
Вот когда пройдут первые матчи плей-офф:
- 15 февраля: «ПСЖ» – «Реал», «Спортинг» – «Ман Сити».
- 16 февраля: «Интер» – «Ливерпуль», «Зальцбург» – «Бавария».
- 22 февраля: «Вильярреал» – «Ювентус», «Челси» – «Лилль».
- 23 февраля: «Атлетико» – «МЮ», «Бенфика» – «Аякс».
Даты ответных матчей:
- 8 марта: «Бавария» – «Зальцбург», «Ливерпуль» – «Интер».
- 9 марта: «Ман Сити» – «Спортинг», «Реал» – «ПСЖ».
- 15 марта: «Аякс» – «Бенфика», «МЮ» – «Атлетико».
- 16 марта: «Лилль» – «Челси», «Ювентус» – «Вильярреал».
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