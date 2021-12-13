Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Расписание плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» примет «Реал» 15 февраля, днем позже сыграют «Интер» и «Ливерпуль»

вчера, 22:22

13 декабря определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. К вечеру стало известно расписание.

Вот когда пройдут первые матчи плей-офф:

Даты ответных матчей:

  • 8 марта: «Бавария» – «Зальцбург», «Ливерпуль» – «Интер».
  • 9 марта: «Ман Сити» – «Спортинг», «Реал» – «ПСЖ».
  • 15 марта: «Аякс» – «Бенфика», «МЮ» – «Атлетико».
  • 16 марта: «Лилль» – «Челси», «Ювентус» – «Вильярреал».
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