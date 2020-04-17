Матч ТВ
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«Матч ТВ» на 20% сократил зарплаты сотрудников, чьи доходы превышают 65 тысяч рублей
17 апреля 2020, 17:10
Как заявили в пресс-службе «Газпром-Медиа», снижение зарплат на 20% затронет менее 50% персонала. Понижение необходимо, чтобы избежать увольнений и сохранить коллектив канала в полном составе.
«Матч ТВ» также оптимизирует и другие расходные статьи бюджета. В частности, телеканал пересматривает свои договоры с поставщиками.
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