Василий Конов стал гендиром агентства спортивной информации «Матч+». Евгений Слюсаренко – главредом агентства
13 сентября «Матч ТВ» объявил об изменениях в руководящей структуре субхолдинга «Матч»:
1. Денис Казанский ушел с канала «Матч ТВ».
2. Василий Конов был главой «Р-Спорт». С 2017-го возглавлял дирекцию спортивного вещания Первого канала. С 2019-го был исполнительным директором МИА «Россия сегодня.
В субхолдинг Конов приходит на должность генеральный директор агентства «Матч+»:
«Подбирается очень хороший коллектив, серьезные ресурсы есть внутри, в ближайший месяц попробуем провести ряд трансферов и уже во время Олимпийских игр в Пекине выйти на чемпионский график. Задача быть первыми. Задача сложная, тем интереснее будет ее решить».
3. Евгений Слюсаренко был главным редактором «Чемпионата» с 2018-го. В «Матч+» он будет работать на должность главного редактора агентства.