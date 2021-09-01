«Матч ТВ» покажет игры сборной России только на сайте

Об этом рассказал главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин: «На сайте «Матча» в прямом эфире будут доступны все сентябрьские игры сборной России!

Думаю, что уже ни для кого не секрет, что показывать матчи национальной сборной на федеральном телеканале нам просто не дают ни на каких условиях.

Даже игру России с Мальтой, потенциально не самую рейтинговую, правообладатель решил продать телеканалу «РЕН ТВ», а не профильному спортивному телеканалу.

Сегодня впервые осуществим показ встречи национальной сборной на сайте «Матч ТВ» параллельно с эфиром на другом телеканале. Технически мы к этому полностью готовы, надеюсь, и свою аудиторию найдем».

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к ЧМ-2022: