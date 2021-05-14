Матч ТВ
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Сайт о технологиях 4PDA заблокирован в России после иска владельца «Матч ТВ». На площадке нашли передачи канала

3 часа назад

Роскомнадзор заблокировал сайт 4pda.ru в России по требованию Мосгорсуда. Причиной блокировки стал иск ООО «Национальный спортивный телеканал» (владелец «Матч ТВ») о нарушении авторских прав.

скриншот с сайта Роскомнадзора

  • Владелец «Матч ТВ» пожаловался на 4PDA из-за размещения программ канала «Футбол 1». Он потребовал заблокировать сайт и «прекратить создание технических условий» для распространения такого контента.
  • Суд вынес решение еще 26 марта. Требование удовлетворили, так как ООО «Национальный спортивный телеканал» владеет исключительными правами на программы «Футбола 1».

В решении суда говорится, что ответчик в суд не явился и не просил о переносе слушания. В разговоре с Rozetked представитель 4PDA объяснил, что иск подали не к самому сайту, а к провайдеру. Поэтому администрация 4PDA не знала о деле.

4PDA заверил, что «занимается этим вопросом». Пока сайт переехал на другой домен – .to. Кто разместил программы «Футбола 1», неизвестно. 

  • 4PDA – крупнейший русскоязычный технофорум. Название образовано от аббревиатуры, которая расшифровывается как «For personal digital assistant» – «карманный персональный компьютер».
  • Сам 4PDA утверждает, что ежемесячно у него более 12 миллионов уникальных посетителей. Сайт появился в 2005 году.
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Источник:
сайт Роскомнадзора
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