Сайт о технологиях 4PDA заблокирован в России после иска владельца «Матч ТВ». На площадке нашли передачи канала

Владелец «Матч ТВ» пожаловался на 4PDA из-за размещения программ канала «Футбол 1». Он потребовал заблокировать сайт и «прекратить создание технических условий» для распространения такого контента.

Суд вынес решение еще 26 марта. Требование удовлетворили, так как ООО «Национальный спортивный телеканал» владеет исключительными правами на программы «Футбола 1».

В решении суда говорится, что ответчик в суд не явился и не просил о переносе слушания. В разговоре с Rozetked представитель 4PDA объяснил, что иск подали не к самому сайту, а к провайдеру. Поэтому администрация 4PDA не знала о деле.

4PDA заверил, что «занимается этим вопросом». Пока сайт переехал на другой домен – .to. Кто разместил программы «Футбола 1», неизвестно.