Матч ТВ
Сайт о технологиях 4PDA заблокирован в России после иска владельца «Матч ТВ». На площадке нашли передачи канала
3 часа назад
Роскомнадзор заблокировал сайт 4pda.ru в России по требованию Мосгорсуда. Причиной блокировки стал иск ООО «Национальный спортивный телеканал» (владелец «Матч ТВ») о нарушении авторских прав.
- Владелец «Матч ТВ» пожаловался на 4PDA из-за размещения программ канала «Футбол 1». Он потребовал заблокировать сайт и «прекратить создание технических условий» для распространения такого контента.
- Суд вынес решение еще 26 марта. Требование удовлетворили, так как ООО «Национальный спортивный телеканал» владеет исключительными правами на программы «Футбола 1».
В решении суда говорится, что ответчик в суд не явился и не просил о переносе слушания. В разговоре с Rozetked представитель 4PDA объяснил, что иск подали не к самому сайту, а к провайдеру. Поэтому администрация 4PDA не знала о деле.
4PDA заверил, что «занимается этим вопросом». Пока сайт переехал на другой домен – .to. Кто разместил программы «Футбола 1», неизвестно.
- 4PDA – крупнейший русскоязычный технофорум. Название образовано от аббревиатуры, которая расшифровывается как «For personal digital assistant» – «карманный персональный компьютер».
- Сам 4PDA утверждает, что ежемесячно у него более 12 миллионов уникальных посетителей. Сайт появился в 2005 году.
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