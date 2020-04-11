Матч ТВ
«Матч ТВ» обеспечит трансляцию и съемки предпасхальных богослужений
11 апреля 2020, 19:05
- «Интерфакс» узнал об этом от пресс-службы холдинга «Газпром-медиа».
- Съемки пройдут на базе производственного подразделения «Матч ТВ».
- Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one.
Точно покажут католическую пасхальную службу из Ватикана. Планируется показ еще нескольких богослужений из храмов Москвы и Санкт-Петербурга.
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