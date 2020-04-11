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«Матч ТВ» обеспечит трансляцию и съемки предпасхальных богослужений

11 апреля 2020, 19:05
  • «Интерфакс» узнал об этом от пресс-службы холдинга «Газпром-медиа».
  • Съемки пройдут на базе производственного подразделения «Матч ТВ».
  • Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one.

Точно покажут католическую пасхальную службу из Ватикана. Планируется показ еще нескольких богослужений из храмов Москвы и Санкт-Петербурга.

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