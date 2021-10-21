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«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»
2 часа назад
20 октября на сайте «Матч ТВ» объявлено о начале сотрудничества между субхолдингом «Матч» и «Радио Зенит». Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы будет создана радиостудия «Матч+».
Генеральный директор агентства «Матч+» Василий Конов сказал:
«Нам крайне важно и приятно, что в семействе субхолдинга «Матч» появилась принципиально новая информационная площадка — радиостанция такого крупного города как Санкт-Петербург. Мы с коллегами договорились о тесном взаимодействии в информационном пространстве, обмене экспертным мнением и всесторонней поддержке в дальнейших проектах. Безусловно, взаимодействие с популярной спортивной радиостанцией даст возможность развития и привлечения новой аудитории для обеих сторон».
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