«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»

20 октября на сайте «Матч ТВ» объявлено о начале сотрудничества между субхолдингом «Матч» и «Радио Зенит». Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы будет создана радиостудия «Матч+».

Генеральный директор агентства «Матч+» Василий Конов сказал:

«Нам крайне важно и приятно, что в семействе субхолдинга «Матч» появилась принципиально новая информационная площадка — радиостанция такого крупного города как Санкт-Петербург. Мы с коллегами договорились о тесном взаимодействии в информационном пространстве, обмене экспертным мнением и всесторонней поддержке в дальнейших проектах. Безусловно, взаимодействие с популярной спортивной радиостанцией даст возможность развития и привлечения новой аудитории для обеих сторон».