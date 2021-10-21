Матч ТВ
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матч ТВ #Зенит

«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»

2 часа назад

20 октября на сайте «Матч ТВ» объявлено о начале сотрудничества между субхолдингом «Матч» и «Радио Зенит». Для организации эфиров «Радио Зенит» из Москвы будет создана радиостудия «Матч+».

Генеральный директор агентства «Матч+» Василий Конов сказал:

«Нам крайне важно и приятно, что в семействе субхолдинга «Матч» появилась принципиально новая информационная площадка — радиостанция такого крупного города как Санкт-Петербург. Мы с коллегами договорились о тесном взаимодействии в информационном пространстве, обмене экспертным мнением и всесторонней поддержке в дальнейших проектах. Безусловно, взаимодействие с популярной спортивной радиостанцией даст возможность развития и привлечения новой аудитории для обеих сторон».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
Еще по теме
Дзюба провел без голевых действий 4 матча Лиги чемпионов подряд. Азмун – 11
«Зенит» проиграл третий матч подряд. Статистика голов – 2:5
«Зенит» проиграл «Ювентусу» и занимает третье место в группе
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матч ТВ
#Зенит